"Війна переживає найгіршу точку": у МЗС Туреччини зробили заяву про переговори між Україною та Росією

Російсько-українська війна опинилася у найгіршій точці, і жодна зі сторін не може відверто висловлюватися про бажання мирних переговорів, адже "не хоче здаватися слабкою". Водночас у Туреччини є пропозиція щодо російсько-українських переговорів.

Повномасштабна війна, яка триває вже четвертий рік поспіль в Україні, рано чи пізно завершиться мирними переговорами. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в етері медіа A Haber увечері 15 листопада.

Турецький посадовець розповів, що наслідки та глобальний вплив, спричинені війною в Україні, "глибоко відчуваються" в Європі, наголосивши на тому, що бойові дії повинні припинитися. Це можна зупинити тільки шляхом проведення переговорів між сторонами конфлікту, вважає міністр.

Фідан також зауважив, що війна в Україні наразі переживає свою найгіршу точку і перетворилася на "війну дронів".

"Я вважаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку, бо сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури одне одного. Тепер це перетворилося на війну дронів", — заявив турецький посадовець.

Він також пояснив, що жодна зі сторін не може "нікуди просуватися", а рухаються уперед лише ті, хто "не рахується з втратами" на полі бою.

Російській стороні "здобутки" на полі бою коштували величезних зусиль та втрат, через що росіянам необхідно задуматися про мир, наголосив Фідан. При цьому головна проблема наразі полягає у тому, що жодна зі сторін "не може відкрито говорити" про бажання до переговорів для завершення війни, оскільки "не хоче здаватися слабкою для іншої".

Хакан Фідан також наголосив, що переговори України та Росії "є неминучими", й припустив, що вони можуть відновитися. Він зокрема висловив думку про те, що переговорний процес може відновитися у Туреччині.

"Ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться. Звичайно, ми не можемо вдаватися в подробиці. Це може трапитися в Туреччині чи деінде, але я вірю, що цей мир точно настане", — заявив турецький посадовець.

Переговори України та Росії: що відбувається зараз

Наприкінці жовтня заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін в інтерв'ю росЗМІ заявив, що пропозиції Росії Україні про гуманітарні паузи і робочі групи залишаються чинними, а Кремль нібито готовий обговорити пропозиції Києва, однак той "ухиляється" від прямих перемовин.

Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов 12 листопада росЗМІ розповів, що Кремль готовий до відновлення переговорів з Україною "у будь-який момент", однак у тому випадку, якщо "буде виявлено політичну волю Києва".

Нагадаємо, 13 листопада міністри закордонних справ країн "Великої сімки" оголосили, що відправною точкою переговорів має стати лінія зіткнення.