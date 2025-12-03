Украинская делегация встретится с европейцами: когда мирный план обсудят с партнерами из США

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым проведет встречу в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров.

На ней планируется рассказать о результатах контактов Украины и США по итогам американо-российской встречи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме Умерова от Украины на переговорах будет представлен и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

"Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров. Украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности", — сообщил Зеленский.

Впоследствии Умеров и Гнатов будут готовиться к встрече с американской делегацией в США. Украинский президент не отметил, когда именно может состояться такая встреча.

При этом, по итогам сегодняшних встреч в Европе, Зеленский также услышит доклад украинской делегации.

Переговоры по мирному плану

Напомним, что Владимир Зеленский подтвердил, что мирный план, который был согласован на украинско-американских переговорах, состоит из 20-ти пунктов. В то же время некоторые из пунктов мирного плана еще нужно доработать. В частности, речь идет о:

вопрос передачи украинских территорий;

вопрос замороженных активов РФ;

вопрос гарантий безопасности для Украины.

Зеленский также заявил, что он готов к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщалось, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с Владимиром Зеленским в одной из стран Европы, чтобы проинформировать украинского президента о ходе переговоров с Владимиром Путиным.

Встреча американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле длилась почти 5 часов. По ее итогам помощник Путина Ушаков заявил, что "компромиссов пока не найдено", однако сообщил о том, что Москва получила еще несколько документов, помимо первоначального плана Трампа, по мирному урегулированию в Украине.

Зато в СМИ узнали, что Россия определила три требования, которые считает принципиальными и не готова пересматривать во время переговоров о завершении войны:

полный контроль над Донбассом, включая все территории Донецкой области и оккупированный Луганск;

существенное ограничение украинских Вооруженных сил, что фактически лишает страну возможности самостоятельно обороняться;

а также международное признание российских захватов, прежде всего со стороны США и европейских государств.

Перед этим Путин пригрозил Европе, что РФ готова к военному конфликту с Европой, хотя официально не планирует его развязывать.