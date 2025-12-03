Українська делегація зустрінеться з європейцями: коли мирний план обговорять з партнерами зі США

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим проведе зустріч у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.

На ній планується розповісти про результати контактів України та США за підсумками американсько-російської зустрічі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім Умєрова від України на перемовинах буде представлений і начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

"Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин. Українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки", — повідомив Зеленський.

Відео дня

Згодом Умєров та Гнатов готуватимуться до зустрічі з американською делегацією в США. Український президент не зазначив, коли саме може відбутися така зустріч.

При цьому, за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі, Зеленський також почує доповідь української делегації.

Переговори щодо мирного плану

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підтвердив, що мирний план, який було погоджено на українсько-американських перемовинах, складається з 20-ти пунктів. Водночас деякі з пунктів мирного плану ще потрібно доопрацювати. Зокрема, йдеться про:

питання передавання українських територій;

питання заморожених активів РФ;

питання гарантій безпеки для України.

Зеленський також заявив, що він готовий до можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Повідомлялося, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають зустрітися з Володимиром Зеленським в одній з країн Європи, щоб проінформувати українського президента про перебіг перемовин з Володимиром Путіним.

Зустріч американської делегації з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі тривала майже 5 годин. За її підсумками помічник Путіна Ушаков заявив, що "компромісів поки що не знайдено", однак повідомив про те, що Москва отримала ще кілька документів, окрім початкового плану Трампа, щодо мирного врегулювання в Україні.

Натомість у ЗМІ дізналися, що Росія визначила три вимоги, які вважає принциповими та не готова переглядати під час переговорів про завершення війни:

повний контроль над Донбасом, включно з усіма територіями Донецької області та окупованим Луганськом;

суттєве обмеження українських Збройних сил, що фактично позбавляє країну можливості самостійно оборонятися;

а також міжнародне визнання російських захоплень, передусім з боку США та європейських держав.

Перед цим Путін пригрозив Європі, що РФ готова до воєнного конфлікту з Європою, хоча офіційно не планує його розв’язувати.