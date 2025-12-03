Українська делегація зустрінеться з європейцями: коли мирний план обговорять з партнерами зі США
Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим проведе зустріч у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.
На ній планується розповісти про результати контактів України та США за підсумками американсько-російської зустрічі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Крім Умєрова від України на перемовинах буде представлений і начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов.
"Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин. Українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки", — повідомив Зеленський.
Згодом Умєров та Гнатов готуватимуться до зустрічі з американською делегацією в США. Український президент не зазначив, коли саме може відбутися така зустріч.
При цьому, за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі, Зеленський також почує доповідь української делегації.
Переговори щодо мирного плану
Нагадаємо, що Володимир Зеленський підтвердив, що мирний план, який було погоджено на українсько-американських перемовинах, складається з 20-ти пунктів. Водночас деякі з пунктів мирного плану ще потрібно доопрацювати. Зокрема, йдеться про:
- питання передавання українських територій;
- питання заморожених активів РФ;
- питання гарантій безпеки для України.
Зеленський також заявив, що він готовий до можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Повідомлялося, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають зустрітися з Володимиром Зеленським в одній з країн Європи, щоб проінформувати українського президента про перебіг перемовин з Володимиром Путіним.
Зустріч американської делегації з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі тривала майже 5 годин. За її підсумками помічник Путіна Ушаков заявив, що "компромісів поки що не знайдено", однак повідомив про те, що Москва отримала ще кілька документів, окрім початкового плану Трампа, щодо мирного врегулювання в Україні.
Натомість у ЗМІ дізналися, що Росія визначила три вимоги, які вважає принциповими та не готова переглядати під час переговорів про завершення війни:
- повний контроль над Донбасом, включно з усіма територіями Донецької області та окупованим Луганськом;
- суттєве обмеження українських Збройних сил, що фактично позбавляє країну можливості самостійно оборонятися;
- а також міжнародне визнання російських захоплень, передусім з боку США та європейських держав.
Перед цим Путін пригрозив Європі, що РФ готова до воєнного конфлікту з Європою, хоча офіційно не планує його розв’язувати.