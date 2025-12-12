Умеров проводил тайные встречи с главой ФБР, когда летал на переговоры в Майами, — WP

Инсайдеры утверждают, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров проводил закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино. По словам одного из сотрудников ФБР, на одной из них поднималась в том числе тема коррупции, хотя она не была главной.

О тайных встречах Умерова с чиновниками Федерального бюро расследований пишет The Washington Post со ссылкой на четыре анонимных источника. Встречи якобы происходили во время трех последних визитов секретаря СНБО в Майами для обсуждения мирного соглашения.

Журналисты отметили, что эти секретные встречи происходили на фоне кампании давления Вашингтона по прекращению российско-украинской войны. По словам ознакомленных с вопросом дипломатов и чиновников, они внесли новую неопределенность в мирные переговоры и вызвали беспокойство среди западных партнеров.

Цель встреч Умерова с руководством ФБР неизвестна

По словам авторов материала, некоторые из чиновников считают, что Умеров обратился к Пателю и Бонгино в надежде получить амнистию от обвинений в коррупции, с которыми могут столкнуться украинцы. Другие предполагают, что переговорный канал с ФБР может быть использован для давления на украинское правительство для подписания мирного соглашения со значительными уступками со стороны Киева.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подтвердила The Washington Post встречи Рустема Умерова с ФБР, и сказала, что он "освещал только вопросы, связанные с национальной безопасностью", которые нельзя раскрывать публично.

Неназванный чиновник ФБР при этом сказал журналистам, что во время этих встреч обсуждались общие интересы правоохранительной деятельности и национальной безопасности Украины и США. По его словам, хотя тема коррупции в Украине поднималась на одной из встреч, она не была основной.

Журналисты напомнили, что Патель и Бонгино ранее публично критиковали Украину. В частности глава ФБР в марте ставил под сомнение целевое использование американской помощи Киеву и призвал Конгресс провести расследование, а Бонгино в феврале обвинял президента Украины Владимира Зеленского в сокрытии якобы коррупционной деятельности сына 46-го президента США Джо Байдена, Хантера, который был в совете директоров украинской энергетической компании.

Инсайдер в Белом доме в комментарии изданию отметил, что "официальные лица США регулярно общаются с мировыми лидерами по вопросам национальной безопасности, представляющим общий интерес", а беспокоятся о встречах с чиновниками ФБР только те, кто "не имеет информации об этих дипломатических разговорах и не имеет представления, о чем они говорят".

Журналисты также вспомнили о спекуляциях относительно того, мог ли секретарь СНБО Рустем Умеров быть причастным к хищению бюджетных средств, когда занимал должность министра обороны Украины. Бывшая сотрудница разведки администрации Джорджа Буша-младшего и научная сотрудница Джорджтаунского университета Анджела Стент сказала, что "была удивлена отправкой Умерова на переговоры, учитывая то, что говорят о его потенциальной причастности к скандалу".

Представитель Офиса президента Украины, по словам авторов статьи, отказался комментировать конкретные встречи, однако настаивал, что "связывать все с "коррупцией" — это глупость".

Также журналисты добавили, что ФБР не один год сотрудничает с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) для преодоления коррупции, вытекающей из советского прошлого, и встречи на таком высоком уровне не являются распространенным явлением.

Рустем Умеров возглавил делегацию Украины в США

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров возглавил делегацию Украины в США после отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. После того переговоры США и Украины состоялись 30 ноября во Флориде. По их результатам государственный секретарь США Марко Рубио заявил о "значительном прогрессе".

Впоследствии Умеров встречался со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером 4 декабря в Майами. Встрече Умерова, Уиткоффа и Кушнера предшествовал визит американских переговорщиков в Кремль 2 декабря, и по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным компромиссов по мирному соглашению достигнуто не было.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря сообщал, что украинская сторона передала США реакцию на мирный план из 20 пунктов.