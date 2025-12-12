Умєров проводив таємні зустрічі з головою ФБР, коли літав на переговори до Маямі, — WP

Інсайдери стверджують, що секретар РНБО України Рустем Умєров проводив закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонгіно. За словами одного зі співробітників ФБР, на одній із них порушувалася зокрема тема корупції, хоча вона не була головною.

Про таємні зустрічі Умєрова з посадовцями Федерального бюро розслідувань пише The Washington Post із посиланням на чотири анонімні джерела. Зустрічі нібито відбувалися під час трьох останніх візитів секретаря РНБО до Маямі для обговорення мирної угоди.

Журналісти зазначили, що ці секретні зустрічі відбувалися на тлі кампанії тиску Вашингтона щодо припинення російсько-української війни. За словами ознайомлених із питанням дипломатів і чиновників, вони внесли нову невизначеність у мирні переговори та викликали занепокоєння серед західних партнерів.

Мета зустрічей Умєрова з керівництвом ФБР невідома

За словами авторів матеріалу, дехто з чиновників вважає, що Умєров звернувся до Пателя та Бонгіно в надії отримати амністію від звинувачень у корупції, з якими можуть зіткнутися українці. Інші припускають, що переговорний канал з ФБР може бути використаний для тиску на український уряд для підписання мирної угоди зі значними поступками з боку Києва.

Відео дня

Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила The Washington Post зустрічі Рустема Умєрова з ФБР, та сказала, що він "висвітлював лише питання, пов’язані з національною безпекою", які не можна розкривати публічно.

Неназваний посадовець ФБР при цьому сказав журналістам, що під час цих зустрічей обговорювалися спільні інтереси правоохоронної діяльності та національної безпеки України та США. За його словами, хоча тема корупції в Україні порушувалася на одній із зустрічей, вона не була основною.

Журналісти нагадали, що Патель і Бонгіно раніше публічно критикували Україну. Зокрема голова ФБР у березні ставив під сумнів цільове використання американської допомоги Києву та закликав Конгрес провести розслідування, а Бонгіно в лютому звинувачував президента України Володимира Зеленського у приховуванні нібито корупційної діяльності сина 46-го президента США Джо Байдена, Гантера, що був у раді директорів української енергетичної компанії.

Інсайдер у Білому домі в коментарі виданню зазначив, що "офіційні особи США регулярно спілкуються зі світовими лідерами щодо питань національної безпеки, що становлять спільний інтерес", а непокояться щодо зустрічей з посадовцями ФБР лише ті, хто "не має інформації про ці дипломатичні розмови та не має уявлення, про що вони говорять".

Журналісти також згадали про спекуляції щодо того, чи міг секретар РНБО Рустем Умєров бути причетним до розкрадання бюджетних коштів, коли обіймав посаду міністра оборони України. Колишня співробітниця розвідки адміністрації Джорджа Буша-молодшого та наукова співробітниця Джорджтаунського університету Анджела Стент сказала, що "була здивована відправленням Умєрова на переговори, враховуючи те, що говорять про його потенційну причетність до скандалу".

Представник Офісу президента України, за словами авторів статті, відмовився коментувати конкретні зустрічі, проте наполягав, що "пов’язувати все з "корупцією" – це дурість".

Також журналісти додали, що ФБР не один рік співпрацює з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) для подолання корупції, що випливає з радянського минулого, та зустрічі на такому високому рівні не є поширеним явищем.

Рустем Умєров очолив делегацію України в США

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров очолив делегацію України в США після відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака. Після того переговори США та України відбулися 30 листопада у Флориді. За їх результатами державний секретар США Марко Рубіо заявив про "значний прогрес".

Згодом Умєров зустрічався зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем американського президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером 4 грудня у Маямі. Зустрічі Умєрова, Віткоффа та Кушнера передував візит американських перемовників до Кремля 2 грудня, і за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним компромісів щодо мирної угоди досягнуто не було.

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня повідомляв, що українська сторона передала США реакцію на мирний план з 20 пунктів.