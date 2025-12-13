Тайные встречи Умерова с главой ФБР в США: что ответили в Украине

Западные СМИ раскрыли, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров проводил закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем, а также его заместителем. В СНБО прокомментировали новость.

В ведомстве ни подтвердили, ни опровергли данные The Washington Post относительно каких-либо встреч Умерова с американской стороной. Об этом рассказала пресс-служба СНБО в комментарии для агентства Інтерфакс-Україна.

Там отметили, что все встречи проходят в рамках тех задач, которые определяет руководство государства.

"Есть задачи, которые выполняются официально, но не публично. Исходя из этого мы не подтверждаем и не опровергаем слухи о каких-либо встречах", — отметили в СНБО.

Что предшествовало

12 декабря газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Рустем Умеров якобы с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино. В издании отметили, что эти встречи проходили в рамках усилий по урегулированию российско-украинской войны и проходили в том числе во время недавних визитов чиновника в Майами.

Сообщалось в частности, что на встречах поднимался вопрос коррупции. Госпожа посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина в комментарии медиа подтвердила переговоры Умерова с ФБР.

Стоит отметить, что переговоры Умерова в США состоялись в частности в конце ноября и в начале декабря. Умеров впоследствии заявил, что эти встречи были "очень продуктивными".

6 декабря посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и Рустем Умеров раскрыли результаты переговоров по миру. Секретарь СНБО сообщил, что приоритетом для Украины является мирное соглашение, которое защищает ее суверенитет и независимость.

Напомним, 12 декабря Трамп заявил, что Зеленскому не нравится мирный план, в то время как другие члены его команды "в восторге" от него.