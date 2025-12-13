Таємні зустрічі Умєрова з головою ФБР у США: що відповіли в Україні

Західні ЗМІ розкрили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров проводив закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем, а також його заступником. У РНБО прокоментували новину.

У відомстві ані підтвердили, ані спростували дані The Washington Post щодо будь-яких зустрічей Умєрова з американською стороною. Про це розповіла пресслужба РНБО у коментарі для агентства Інтерфакс-Україна.

Там наголосили, що усі зустрічі відбуваються у межах тих завдань, які визначає керівництво держави.

"Є завдання, які виконуються офіційно, але не публічно. Виходячи з цього ми не підтверджуємо і не спростовуємо чутки про будь-які зустрічі", — зазначили у РНБО.

Що передувало

12 грудня газета The Washington Post з посиланням на анонімні джерела повідомила, що Рустем Умєров нібито з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонгіно. У виданні зазначили, що ці зустрічі відбувалися у межах зусиль щодо врегулювання російсько-української війни і проходили зокрема під час нещодавніх візитів посадовця до Маямі.

Повідомлялося зокрема, що на зустрічах підіймалося питання корупції. Пані посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина у коментарі медіа підтвердила переговори Умєрова з ФБР.

Варто зазначити, що переговори Умєрова у США відбулися зокрема наприкінці листопада та на початку грудня. Умєров згодом заявив, що ці зустрічі були "дуже продуктивними".

6 грудня посланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Рустем Умєров розкрили результати перемовин щодо миру. Секретар РНБО повідомив, що пріоритетом для України є мирна угода, яка захищає її суверенітет та незалежність.

Нагадаємо, 12 грудня Трамп заявив, що Зеленському не подобається мирний план, у той час як інші члени його команди "у захваті" від нього.