Обычно аплодируют: Рубио удивлен реакцией мира на мирные инициативы Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о том, что его удивляет реакция мирового сообщества на инициативы президента США Дональда Трампа относительно попыток завершить российско-украинскую войну.

По его словам, он привык к тому, что страны "аплодируют", когда кто-то пытается завершить войну. Заявление Рубио цитирует "Clash Report".

"Обычно, за время, что я слежу за геополитикой, когда президент пытается быть вовлеченным в мирный процесс и завершение войны, это поддерживается аплодисментами. Но это один из тех случаев, я не знаю причин, но могу спекулировать о них, когда президента критикуют за попытку завершить войну. Обычно, когда вы пытаетесь завершить войну, международное сообщество аплодирует вам. Но это одна из тех войн, где я вижу, что отдельные люди осуждают вас за попытку помочь завершить войну", — отметил Рубио.

Он отметил, что США стали единственной страной, кто смог посадить Украину и Россию за стол переговоров. Зато он отметил, что ни ООН, ни европейские государства не смогли это сделать.

В то же время, по его словам, США в дальнейшем будут участвовать в мирном процессе, однако лишь при условии, что их роль будет оставаться положительной и конструктивной.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы заинтересована в заключении соглашения по Украине, и призвал президента Владимира Зеленского действовать быстро, иначе "упустит прекрасную возможность".

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал новый раунд переговоров по завершению войны, которые состоятся 17-18 февраля в Женеве. Эту информацию также подтвердил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

По словам Владимира Зеленского, следующие переговоры будут посвящены предложению США по созданию свободной экономической зоны на Донбассе. Однако и Украина, и Россия относятся со скептицизмом к этому варианту.

В России отметили, что на переговорах в Женеве планируется обсудить широкий спектр вопросов, в том числе территориальные. Однако там не конкретизировали, будут ли говорить о возможном создании свободной экономической зоны на Донбассе.

Ранее в отчете ISW писали, что США могли принять требование РФ о передаче ей временно оккупированных территорий Украины еще до получения официальных обязательств о гарантиях безопасности от Вашингтона или европейских лидеров.