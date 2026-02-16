Зазвичай аплодують: Рубіо здивований реакцією світу на мирні ініціативи Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про те, що його дивує реакція світової спільноти на ініціативи президента США Дональда Трампа щодо спроб завершити російсько-українську війну.

За його словами, він звик до того, що країни "аплодують", коли хтось намагається завершити війну. Заяву Рубіо цитує "Clash Report".

"Зазвичай, за час, що я стежу за геополітикою, коли президент намагається бути залученим до мирного процесу та завершення війни, це підтримується оплесками. Але це один з тих випадків, я не знаю причин, але можу спекулювати про них, коли президента критикують за спробу завершити війну. Зазвичай, коли ви намагаєтеся завершити війну, міжнародна спільнота аплодує вам. Але це одна з тих воєн, де я бачу, що окремі люди засуджують вас за спробу допомогти завершити війну", — зазначив Рубіо.

Він наголосив, що США стали єдиною країною, хто зміг посадити Україну та Росію за стіл перемовин. Натомість він наголосив, що ані ООН, ані європейські держави не змогли це.

Водночас, за його словами, США надалі братимуть участь в мирному процесі, однак лише за умови, що їхня роль залишатиметься позитивною та конструктивною.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито зацікавлена в укладенні угоди щодо України, і закликав президента Володимира Зеленського діяти швидко, інакше "упустить чудову можливість".

Речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував новий раунд переговорів щодо завершення війни, які відбудутся 17-18 лютого у Женеві. Цю інформацію також підтвердив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

За словами Володимира Зеленського, наступні переговори будуть присвячені пропозиції США щодо створення вільної економічної зони на Донбасі. Однак і Україна, і Росія ставляться зі скептицизмом до цього варіанту.

У Росії наголосили, що на перемовинах у Женеві планується обговорити широкий спектр питань, зокрема територіальні. Однак там не конкретизували, чи говоритимуть про можливе створення вільної економічної зони на Донбасі.

Раніше у звіті ISW писали, що США могли прийняти вимогу РФ щодо передачі їй тимчасово окупованих територій України ще до отримання офіційних зобов'язань про гарантії безпеки від Вашингтона чи європейських лідерів.