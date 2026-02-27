Подрядчики, которые давали откаты в схеме Миндича, могут избежать ответственности: объяснение НАБУ

Подрядчики государственного предприятия "Энергоатом", которые платили откаты по так называемому "делу Миндича", имеют возможность избежать уголовной ответственности. Однако для этого им нужно признаться в этом раньше, чем детективы НАБУ установят факт взятки.

Для этого нужно прийти в НАБУ с признанием. Об этом заявил директор национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос в интервью "Суспільному".

По его словам, важно сообщить именно до того момента, как детективы НАБУ выяснят факт взятки. Кроме того, после этого подрядчики должны будут сотрудничать со следствием по выяснению обстоятельств того, кто давал эти взятки.

Кривонос отметил, что такое обращение будет расцениваться как сотрудничество со следствием.

На уточнение журналистов, может ли это "освободить от уголовной ответственности", Кривонос ответил утвердительно и подчеркнул, что ключевое условие сделать это до момента, когда НАБУ установит эпизод и сообщит о подозрении за дачу взятки.

Дело Тимура Миндича: что известно

Журналисты УП 10 ноября 2025 года сообщили, что НАБУ проводит обыски у Миндича, а он сам выехал за несколько часов до того. В НАБУ в тот же день рассказали об операции по разоблачению коррупции в энергетике под названием "Мидас", а народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк утверждал, что по данным следствия организацией руководил Тимур Миндич. 11 ноября бизнесмену было объявлено подозрение, а 1 декабря его заочно взяли под стражу.

Впоследствии в Госпогранслужбе заявили, что Миндич покинул Украину на законных основаниях. Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что основанием для выезда Миндича за границу в условиях военного положения было наличие трех детей до 18 лет. 26 января 2026 года Миндича подали в розыск Интерпола.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 февраля говорил, что правоохранители заблаговременно предупредили фигурантов дела "Мидас" о наблюдении детективов бюро.

27 февраля Тимур Миндич заявил, что до сих пор считает Зеленского своим другом, несмотря на санкции, а вернуться домой не может, потому что в Украине "нет честного расследования".