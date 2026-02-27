Підрядники, які давали відкати у схемі Міндіча, можуть уникнути відповідальності: пояснення НАБУ

Підрядники державного підприємства "Енергоатом", які платили відкати у так званій "справі Міндіча", мають можливість уникнути кримінальної відповідальності. Однак для цього їм потрібно зізнатися в цьому раніше, ніж детективи НАБУ встановлять факт хабаря.

Для цього потрібно прийти в НАБУ із зізнанням. Про це заявив директор національного антикорупційного бюро Семен Кривонос в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, важливо повідомити саме до того моменту, як детективи НАБУ з'ясують факт хабаря. Крім того, після цього підрядники повинні будуть співпрацювати зі слідством щодо з'ясування обставин того, хто давав ці хабарі.

Кривонос зазначив, що таке звернення розцінюватиметься як співпраця зі слідством.

На уточнення журналістів, чи може це "звільнити від кримінальної відповідальності", Кривонос відповів ствердно й наголосив, що ключова умова зробити це до моменту, коли НАБУ встановить епізод і повідомить про підозру за давання хабаря.

Відео дня

Справа Тимура Міндіча: що відомо

Журналісти УП 10 листопада 2025 року повідомили, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, а він сам виїхав за кілька годин до того. В НАБУ того ж дня розповіли про операцію з викриття корупції в енергетиці під назвою "Мідас", а народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк стверджував, що за даними слідства організацією керував Тимур Міндіч. 11 листопада бізнесмену було оголошено підозру, а 1 грудня його заочно взяли під варту.

Згодом у Держприкордонслужбі заявили, що Міндіч залишив Україну на законних підставах. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей до 18 років. 26 січня 2026 року Міндіча подали в розшук Інтерполу.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 лютого казав, що правоохоронці завчасно попередили фігурантів справи "Мідас" про спостереження детективів бюро.

27 лютого Тимур Міндіч заявив, що досі вважає Зеленського своїм другом попри санкції, а повернутися додому не може, бо в Україні "немає чесного розслідування".