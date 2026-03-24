Гончаренко опубликовал фото с военными во время воздушной тревоги

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" опубликовал фото с группой военных и правоохранителей, а также указал их локацию в Киеве.

Фото в своем Telegram Гончаренко выложил во время воздушной тревоги в столице, когда Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщают о движении многих дронов в сторону Киева.

Пост Гончаренко Фото: Скриншот

Напомним, что в марте 2022 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым предусмотрена уголовная ответственность за фото- и видеосъемку перемещений военнослужащих, оружия и техники. Санкция статьи предусматривает наказание от 3-х до 12 лет лишения свободы.

Тревога в Киеве была объявлена в 12:35 из-за угрозы ударных беспилотников.

Напомним, что российская атака продолжается с ночи и все утро — в украинском небе было зафиксировано десятки "Шахедов", которые движутся в сторону Киева и Николаева.

Также утром в Днепре один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку. По данным главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, количество пострадавших возросло до семи.

Ранее Фокус рассказывал о последствиях ночного обстрела 24 марта. В общем россияне выпустили 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. Также было использовано:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400";

18 крылатых ракет "Х-101";

5 крылатых ракет "Искандер-К";

4 управляемые авиационные ракеты "Х-59"/69/31".

Напомним, под утро 24 марта россияне запустили крылатые ракеты по Украине, а вражеские БпЛА добрались до западных областей.

Также ночью враг атаковал Украину баллистикой: взрывы раздавались в Запорожье и Полтаве.