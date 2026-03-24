Гончаренко опублікував фото з військовими під час повітряної тривоги

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" опублікував фото з групою військових та правоохоронців, а також вказав їхню локацію у Києві.

Фото у своєму Telegram Гончаренко виклав під час повітряної тривоги у столиці, коли Повітряні сили та моніторингові канали повідомляють про рух багатьох дронів у бік Києва.

Пост Гончаренка Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в березні 2022 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким передбачена кримінальна відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї і техніки. Санкція статті передбачає покарання від 3-х до 12 років позбавлення волі.

Тривога у Києві була оголошена о 12:35 через загрозу ударних безпілотників.

Нагадаємо, що російська атака продовжується з ночі і весь ранок — в українському небі було зафіксовано десятки "Шахедів", які рухаються в бік Києва та Миколаєва.

Також вранці у Дніпрі один з ворожих дронів влучив у житлову багатоповерхівку. За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, кількість потерпілих зросла до семи.

Раніше Фокус розповідав про наслідки нічного обстрілу 24 березня. Загалом росіяни випустили 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів. Також було використано:

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400";

18 крилатих ракет "Х-101";

5 крилатих ракет "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети "Х-59"/69/31".

Нагадаємо, під ранок 24 березня росіяни запустили крилаті ракети по Україні, а ворожі БпЛА дісталися західних областей.

Також уночі ворог атакував Україну балістикою: вибухи лунали у Запоріжжі та Полтаві.