Ермак таки побывал в зоне боевых действий, однако отправился на фронт не воевать (фото)

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который после увольнения с должности говорил, что готов пойти на фронт, побывал в зоне боевых действий вместе с адвокатами.

Ермак недавно возобновил адвокатскую деятельность, поэтому отправился в зону боевых действий, чтобы предоставлять консультации военнослужащим Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Национальной ассоциации адвокатов Украины 3 апреля.

Там отметили, что на этой неделе стартовали выезды адвокатов непосредственно в подразделения в зоне боевых действий. Это происходит в рамках выполнения решения Комитета НААУ по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии о начале проекта "Адвокат+".

В ассоциации добавили, что одним из первых к выезду с консультациями присоединился Андрей Ермак, который сейчас является председателем профильного комитета НААУ. Вместе с ним туда поехали члены его комитета Игорь Андреев, Полина Марченко, Вадим Гатеж, а также советник председателя НААУ Артемий Карпенко.

Стоит заметить, что после увольнения из Офиса президента Ермак заявлял, что будет на фронте, однако так и не сдержал своего слова.

Еще в конце января журналисты издания "Главком" выяснили, что Андрей Ермак возобновил свою адвокатскую деятельность. До этого он ее прекращал в феврале 2020 года, когда возглавил ОП.

3 марта стало известно, что бывший чиновник возглавил новосозданный комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), который занимается защитой пострадавших от вооруженной агрессии против страны. А на новой работе Ермак впервые появился 9 марта, когда комитет провел первое учредительное заседание.

Напомним, в конце марта журналисты "Главком" выяснили, что Ермак получил более 200 тысяч гривен отпускных после увольнения из ОП.