Єрмак таки побував у зоні бойових дій, однак подався на фронт не воювати (фото)

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який після звільнення з посади говорив, що готовий піти на фронт, побував у зоні бойових дій разом із адвокатами.

Єрмак нещодавно поновив адвокатську діяльність, тому вирушив у зону бойових дій, щоб надавати консультації військовослужбовцям Збройних сил України. Про це розповіли у Національній асоціації адвокатів України 3 квітня.

Там зазначили, що цього тижня стартували виїзди адвокатів безпосередньо до підрозділів у зоні бойових дій. Це відбувається у межах виконання рішення Комітету НААУ з питань захисту постраждалих від збройної агресії про започаткування проєкту "Адвокат+".

В асоціації додали, що одним з перших до виїзду з консультаціями долучився Андрій Єрмак, який зараз є головою профільного комітету НААУ. Разом із ним туди поїхали члени його комітету Ігор Андрєєв, Поліна Марченко, Вадим Гатеж, а також радник голови НААУ Артемій Карпенко.

Варто зауважити, що після звільнення з Офісу президента Єрмак заявляв, що буде на фронті, однак так і не дотримав свого слова.

Ще наприкінці січня журналісти видання "Главком" з'ясували, що Андрій Єрмак поновив свою адвокатську діяльність. До того він її припиняв у лютому 2020 року, коли очолив ОП.

3 березня стало відомо, що колишній посадовець очолив новостворений комітет Національної асоціації адвокатів України (НААУ), який займається захистом постраждалих від збройної агресії проти країни. А на новій роботі Єрмак вперше з'явився 9 березня, коли комітет провів перше установче засідання.

Нагадаємо, наприкінці березня журналісти "Главком" з'ясували, що Єрмак отримав понад 200 тисяч гривень відпускних після звільнення з ОП.