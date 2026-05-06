Лишение Труханова гражданства: экс-мэр Одессы обвинил Андрея Ермака

Бывший городской голова Геннадий Труханов рассказал о том, что за лишением его украинского гражданства может стоять бывший глава Офиса президента Андрей Ермак. При этом Труханов видит в этом лишь политические мотивы.

Он также рассказал, что был знаком с Ермаком с момента, как тот возглавил Офис президента. Об этом Труханов рассказал на заседании временной следственной комиссии 6 мая, отвечая на вопрос нардепа фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко. Сам нардеп выложил слова Труханова у себя в Telegram-канале.

Сперва Труханов заявил о том, что предполагает, кто стоит за лишением его гражданства, но не будет называть имен. Однако позже он заявил, что не исключает, что Андрей Ермак может стоять за тем, чтобы лишить его гражданства.

Отдельно бывший городской голова Одессы вспомнил, что перед тем, как его лишили гражданства, Ермак пригласил того к себе в кабинет. Эта встреча произошла примерно в августе 2025 года.

"Там мне прямо сказали, что Офису нужно тесное сотрудничество с главой ОВА. Также была еще одна встреча с Ермаком и главой Одесской ОВА Кипером (Олег Кипер — ред.)", — заявил Труханов.

В основном во время визитов бывшего городского головы Одессы обсуждали усиление сотрудничества между Трухановым и Кипером.

В то же время на этих встречах никогда не говорили о его гражданстве. Также Ермак ни разу не предлагал Труханову уйти с должности.

Отдельно Труханов отметил, что и президент Владимир Зеленский никогда не поднимал вопрос о его "российском гражданстве".

Экс-мэр Одессы объяснил и то, откуда взялась якобы ксерокопия российского паспорта, которая могла принадлежать Труханову:

"10 октября пришло письмо СБУ, что у меня есть гражданство российской федерации. Письмо СБУ было на основе письма адвоката с которым якобы я заключил договор с этим адвокатом, чтобы он узнал есть ли у меня гражданство. Адвоката не знаю. Никогда в жизни не подписывал договоры о представлении своих интересов на территории РФ".

Он также добавил, что ранее проходил успешно проходил проверки для получения доступа к государственной тайне.

Сейчас, по словам Труханова, он не имеет российского гражданства или гражданства других стран. Он уточнил, что фактически сейчас является лицом без гражданства.

В то же время в сети X обратили внимание на то, что Труханов, как лицо без гражданства, смогла пройти на заседание временной следственной комиссии Верховной рады в КГГА.

"Что-то мне стало интересно, как не гражданин Украины Геннадий Труханов без официальных документов попал на заседание временной следственной комиссии Верховной рады в КГГА? Потому что в бюро пропусков должны увидеть паспорт или другой официальный документ, удостоверяющий личность", — написал пользователь Стас Юрченко.

Напомним, что Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства 14 октября 2025 года. Президент заявил, что получил подтверждение наличия российского гражданства и подписал соответствующий указ.

В ответ 15 октября Геннадий Труханов сообщил, что будет оспаривать в суде решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства.

28 октября Труханову вручили подозрение и провели обыски в домах его заместителей. Экс-мэру Одессы инкриминируют непринятие мер во время наводнения в городе 30 сентября, из-за чего погибли по меньшей мере 10 человек, пишет "Украинская правда".

20 января Печерский районный суд Киева пересмотрел меру пресечения по делу бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. Суд принял решение отменить круглосуточный домашний арест и заменил его на более мягкую меру. В частности, ему изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.

В конце марта также стало известно, сколько пенсии получает Труханов. Выяснилось, что бывший глава Одессы имеет большую пенсию, чем 85% украинцев.

18 апреля 2026 года Труханов обратился с иском в Верховный суд Украины против президента Владимира Зеленского. Он хочет признать указ о лишении его украинского гражданства незаконным и отменить его.