Позбавлення Труханова громадянства: ексмер Одеси звинуватив Андрія Єрмака

Колишній міський голова Геннадій Труханов розповів про те, що за позбавленням його українського громадянства може стояти колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак. При цьому Труханов вбачає в цьому лише політичні мотиви.

Він також розповів, що був знайомий з Єрмаком з моменту, як той очолив Офіс президента. Про це Труханов розповів на засіданні тимчасової слідчої комісії 6 травня, відповідаючи на питання нардепа фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка. Сам нардеп виклав слова Труханова в себе в Telegram-каналі.

Спершу Труханов заявив про те, що припускає, хто стоїть за позбавленням його громадянства, але не називатиме імен. Однак пізніше він заявив, що не виключає, що Андрій Єрмак може стояти за тим, щоб позбавити його громадянства.

Окремо колишній міський голова Одеси згадав, що перед тим, як його позбавили громадянства, Єрмак запросив того до себе в кабінет. Ця зустріч сталася приблизно в серпні 2025 року.

"Там мені прямо сказали, що Офісу потрібна тісна співпраця з головою ОВА. Також була ще одна зустріч з Єрмаком та головою Одеської ОВА Кіпером (Олег Кіпер — ред.)", — заявив Труханов.

В основному під час візитів колишнього міського голови Одеси обговорювали посилення співпраці між Трухановим та Кіпером.

Водночас на цих зустрічах ніколи не говорили про його громадянство. Також Єрмак жодного разу не пропонував Труханову піти з посади.

Окремо Труханов наголосив, що і президент Володимир Зеленський ніколи не піднімав питання про його "російське громадянство".

Ексмер Одеси пояснив і те, звідки взялася нібито ксерокопія російського паспорту, що могла належати Труханову:

"10 жовтня прийшов лист СБУ, що у мене є громадянство російської федерації. Лист СБУ був на основі листа адвоката з яким начебто я уклав договір з цим адвокатом, щоб він дізнався чи є в мене громадянство. Адвоката не знаю. Ніколи в житті не підписував договори про представлення своїх інтересів на території РФ".

Він також додав, що раніше проходив успішно проходив перевірки для отримання доступу до державної таємниці.

Наразі, за словами Труханова, він не має російського громадянства або громадянства інших країн. Він уточнив, що фактично зараз є особою без громадянства.

Водночас у мережі X звернули увагу на те, що Труханов, як особа без громадянства, змогла пройти на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної ради в КМДА.

"Щось мені стало цікаво, як не громадянин України Генадій Труханов без офіційних документів потрапив на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної ради в КМДА? Бо в бюро перепусток мають побачити паспорт чи інший офіційний документ, що посвідчує особу", — написав користувач Стас Юрченко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський позбавив Геннадія Труханова українського громадянства 14 жовтня 2025 року. Президент заявив, що отримав підтвердження наявності російського громадянства і підписав відповідний указ.

У відповідь 15 жовтня Геннадій Труханов повідомив, що оскаржуватиме в суді рішення президента України Володимира Зеленського про позбавлення його українського громадянства.

28 жовтня Труханову вручили підозру та провели обшуки у домівках його заступників. Ексмеру Одеси інкримінують невжиття заходів під час повені у місті 30 вересня, через що загинули щонайменше 10 людей, пише "Українська правда".

20 січня Печерський районний суд Києва переглянув запобіжний захід у справі колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд ухвалив рішення скасувати цілодобовий домашній арешт та замінив його на більш м’який захід. Зокрема, йому змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання та зняли електронний браслет.

Наприкінці березня також стало відомо, скільки пенсії отримує Труханов. З'ясувалося, що колишній глава Одеси має більшу пенсію, ніж 85% українців.

18 квітня 2026 року Труханов звернувся з позовом до Верховного суду України проти президента Володимира Зеленського. Він хоче визнати указ щодо позбавлення його українського громадянства незаконним та скасувати його.