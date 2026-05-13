Экс-разведчик Червинский заявил, что хочет быть свидетелем по делу против Ермака

Бывший разведчик ГУР Минобороны Роман Червинский заявил о том, что хочет выступить в качестве свидетеля по делу бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. С соответствующим ходатайством он обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд.

Червинский заявил, что хочет поддержать сторону обвинения, поэтому пришел в суд и хочет стать свидетелем по делу. Об этом он рассказал в комментарии "Цензор. НЕТ".

"Именно поэтому я хочу поддержать сторону обвинения, которая пытается получить для Ермака, чтобы он не мог влиять на свидетелей, подтвердить тот факт, что он действительно назначает людей на должности, имеет влияние на назначение. И через этих людей он может влиять на свидетелей, на следствие и на другие органы. Поэтому я хочу быть свидетелем, потому что столкнулся с давлением с его стороны", — заявил Червинский.

Червинский поссорился с Ермаком в суде

12 мая во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения Андрею Ермаку между экс-главой ОП и Романом Червинским произошла перепалка. Во время заседания Ермак обратился к Червинскому и заявил, что последний раз видел его в 2019 году, когда брат Ермака Денис якобы представлял его как "собрата" и "ястреба". В ответ Червинский заявил, что после этого у него "попросили" 10 тысяч долларов за встречу с Ермаком.

Впоследствии Червинский добавил, что считает Ермака причастным к двум уголовным делам в отношении себя. По его словам, Ермак якобы влияет на правоохранительные органы и мог быть инициатором этих производств.

Дело Ермака — что предшествовало

Вечером 11 мая в НАБУ сообщили о вручении подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. В бюро обнародовали видео с деталями расследования относительно строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После вручения подозрения Ермак заявил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. В то же время в комментарии "Украинской правде" он отрицал причастность к недвижимости в "Династии" и сказал, что имеет только одну квартиру и автомобиль.

12 мая Высший антикоррупционный суд Украины начал избрание меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. В то же время сторона защиты сослалась на нехватку времени, чтобы ознакомиться с материалами дела, поэтому мера пресечения 12 мая не была избрана.

Еще в феврале журналист Михаил Ткач заявлял, что вероятность вручения подозрения Ермаку остается высокой, если правоохранители соберут достаточно доказательств.