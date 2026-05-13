Ексрозвідник Червінський заявив, що хоче бути свідком у справі проти Єрмака

Колишній розвідник ГУР Міноборони Роман Червінський заявив про те, що хоче виступити в якості свідка у справі колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. З відповідним клопотанням він звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

Червінський заявив, що хоче підтримати сторону обвинувачення, тож прийшов до суду і хоче стати свідком у справі. Про це він розповів у коментарі "Цензор. НЕТ".

"Саме тому я хочу підтримати сторону обвинувачення, яка намагається отримати для Єрмака, щоб він не міг впливати на свідків, підтвердити той факт, що він дійсно призначає людей на посади, має вплив на призначення. І через цих людей він може впливати на свідків, на слідство та на інші органи. Тому я хочу бути свідком, тому що зіштовхнувся з тиском з його боку", — заявив Червінський.

Червінський мав сварку з Єрмаком у суді

12 травня під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку між ексголовою ОП та Романом Червінським сталася перепалка. Під час засідання Єрмак звернувся до Червінського та заявив, що востаннє бачив його у 2019 році, коли брат Єрмака Денис нібито представляв його як "побратима" та "яструба". У відповідь Червінський заявив, що після цього у нього "попросили" 10 тисяч доларів за зустріч з Єрмаком.

Згодом Червінський додав, що вважає Єрмака причетним до двох кримінальних справ щодо себе. За його словами, Єрмак нібито впливає на правоохоронні органи та міг бути ініціатором цих проваджень.

Справа Єрмака — що передувало

Увечері 11 травня у НАБУ повідомили про вручення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. У бюро оприлюднили відео з деталями розслідування щодо будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після вручення підозри Єрмак заявив журналістам, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій. Водночас у коментарі "Українській правді" він заперечив причетність до нерухомості у "Династії" та сказав, що має лише одну квартиру й автомобіль.

12 травня Вищий антикорупційний суд України почав обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас сторона захисту послалася на брак часу, аби ознайомитися з матеріалами справи, тож запобіжний захід 12 травня не було обрано.

Ще у лютому журналіст Михайло Ткач заявляв, що ймовірність вручення підозри Єрмаку залишається високою, якщо правоохоронці зберуть достатньо доказів.