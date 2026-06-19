США хотят закупить оружие для Украины за счет "замороженных" активов РФ, — законопроект

Пятеро сенаторов внесли в Сенат Соединенных Штатов Америки законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины, сообщил демократ из Вирджинии Тим Кейн. Сенаторы заявили, что деньги Российской Федерации следует потратить на закупку "оборонных товаров" и на восстановление Украины. Как новое предложение изменит ситуацию с российскими деньгами, "замороженными" в США.

Действующий документ "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (REPO Act) разрешал использовать средства РФ исключительно на экономические и гуманитарные программы, говорится в пояснении Кейна на портале Сената. Идея заключается в том, что эти средства необходимо направить на закупку оружия. Новый документ под названием "Закон о конфискованных активах для боевой готовности" (SABER Act) уже представлен на рассмотрение парламентариев.

В сообщении на портале Сената перечислены имена членов инициативной группы — это Тим Кейн (демократ от Вирджинии), Джон Корнин (республиканец от Техаса), Крис Кунс (демократ от Делавэра), Роджер Викер (республиканец от Миссисипи), Чак Грассли (республиканец от Айовы) и Шелдон Уайтхаус (демократ от Род-Айленда).

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"[Мы должны] разрешить Украине использовать активы, конфискованные у Центрального банка Российской Федерации, а также другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования в целях защиты от военной машины Владимира Путина", — считает двухпартийная инициативная группа.

Сенаторы напомнили, что украинский народ борется с неспровоцированным нападением РФ, и ему нужно помочь получить больше оружия. Отметим, что политики США говорят не просто о помощи, а об "обеспечении инструментами и средствами, необходимыми для победы на поле боя". Также демократы и республиканцы считают, что "сотни миллиардов долларов замороженных российских денег" нужно передать украинцам, борющимся за свободу.

"Важно, что эта поддержка Украины не обходится американским налогоплательщикам", — уточнил республиканец Грасси.

На портале Сената пока не удалось найти текст законопроекта SABER Act о разрешении на закупку оружия для Украины за "замороженные" средства РФ.

США и Украина — подробности о военной помощи

Ранее Фокус сообщал, что после вторжения РФ в Украину США при президенте Джо Байдене "заморозили" 5 млрд долл. российских активов, находившихся в американской юрисдикции. При этом остальные деньги Кремля, а это около 200 млрд долл., "заморожены" в Бельгии, в ЕС. Американцы напрямую не отобрали у РФ деньги, зато разрешили использовать проценты от этих активов: именно по такому принципу Украине помогают и США, и ЕС. Осенью 2025 года поднимался вопрос о конфискации активов РФ в Европе, но Бельгия отказывается это делать, а европейцы никак не могут придумать механизм реализации этой идеи, чтобы потом не получить иски от РФ

Отметим, что летом 2026 года Конгресс США принял решение о выделении Украине военной помощи в размере 400 млн долл. При этом средства должны были пойти на предоставление разведывательных данных, обслуживание техники и другие мелкие нужды. Это были первые деньги, выделенные после прихода Дональда Трапа в Белый дом в 2024 году.

Напоминаем, что 18 июня Дональд Трамп на заключительном брифинге по итогам саммита G7-2026 высказался по поводу отношений с Украиной и возможного возобновления переговоров о прекращении войны.