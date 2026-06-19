США хочуть купити зброю Україні за "заморожені" активи РФ, — законопроєкт

П'ятеро сенаторів внесли у Сенат Сполучених Штатів Америки законопроєкт про конфіскацію російських активів на користь України, повідомив демократ від Вірджинії Тім Кейн. Сенатори заявили, що гроші Російської Федерації слід витратити на закупівлю "оборонних товарів" та на відбудову України. Як нова пропозиція змінить ситуацію з російськими грошима, "замороженими" у США.

Чинний документ "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO Act) дозволяв використовувати гроші РФ лише на економічні та гуманітарні програми, ідеться у поясненні Кейна на порталі Сенату. Ідея полягає в тому, що їх потрібно направити на купівлю зброї. Новий документ з назвою "Закон про конфісковані активи для бойової готовності" (SABER Act) вже подали на розгляд парламентерів.

У дописі на порталі Сенату перелічено імена ініціативної групи — це Тім Кейн (демократ від Вірджинії), Джон Корнін (республіканець від Техасу), Кріс Кунс (демократ від Делавера), Роджер Вікер (республіканець від Міссісіпі), Чак Грасслі (республіканець від Айови) та Шелдон Вайтхаус (демократ від Род-Айленда).

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"[Маємо] дозволити Україні використовувати активи, конфісковані у Центрального банку Російської Федерації, та інші російські суверенні активи для закупівлі військового обладнання для захисту від військової машини Володимира Путіна", — вважає двопартійна ініціативна група.

Сенатори нагадали, що український народ бореться з неспровокованим нападом РФ, і йому потрібно допомогти отримати більше зброї. Зауважмо, що політики США говорять не про просто допомогу, а про "забезпечення інструментами та коштами, необхідними для перемоги на полі бою". Також демократи та республіканці вважають, що "сотні мільярдів доларів заморожених російських коштів" потрібно передати українцям, які борються за свободу.

"Важливо, що ця підтримка України не коштує американським платникам податків", — уточнив республіканець Грасслі.

На порталі Сенату поки не відшукалось тексту законопроєкту SABER Act про дозвіл купувати зброю Україні на "заморожені" гроші РФ.

США та України — деталі військової допомоги

Раніше Фокус писав, що після вторгнення РФ в Україну США за часів президента Джо Байдена "заморозили" 5 млрд дол. російських активів, які зберігались в американській юрисдикції. При цьому решта грошей Кремля, а це близько 200 млрд дол., "заморожені" у Бельгії, в ЄС. Американці прямо не відібрали у РФ гроші, натомість дозволено використовувати відсотки від цих активів: саме за таким принципом Україні допомагають і США, і ЄС. Восени 2025 року підіймалось питання про конфіскацію активів РФ у Європі, але Бельгія відмовляється це робити, а європейці ніяк не вигадають механізму реалізації цієї ідеї, щоб потім не отримати позовів від РФ

Зазначимо, влітку 2026 року Конгрес США прийняв рішення про виділення Україні військової допомоги у розмірі 400 млн дол. При цьому гроші мали піти на надання розвідуваних даних, обслуговувати техніки та інші дрібні потреби. Це були перші гроші, виділені після появи Дональда Трапа у Білому домі у 2024 році.

Нагадуємо, 18 червня Дональд Трамп на фінальному брифінгу після саміту G7-2026 висловився щодо відносин з Україною та можливого повернення до процесу переговорів про завершення війни.