Бывший глава Министерства образования и науки при президенте-беглеце Викторе Януковиче Дмитрий Табачник после Революции достоинства сбежал в РФ. Политик известен своими пророссийскими взглядами и сотрудничеством с коллаборационистами на временно оккупированных территориях. В 2024 году Табачника заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене, пособничестве государству-агрессору, а также в нарушении законов и обычаев войны.

В 2023 году Табачника лишили украинского гражданства, а 18 ноября в отношении него ввели персональные санкции сроком на 10 лет. Фокус собрал информацию об экс-министре, обвиняемом в государственной измене, и о его жизни после побега.

Что известно о Дмитрии Табачнике

Дмитрий Табачник родился 26 ноября 1963 года в Киеве. Окончил исторический факультет Киевского университета. До начала политической деятельности работал копировщиком, реставратором в Центральном государственном архиве кинофотодокументов Украины. Затем — младшим научным сотрудником Института истории Украины АНУ.

В 2010 году Табачник сложил депутатский мандат и возглавил Министерство образования и науки. По поводу этого назначения к Януковичу обращались Леонид Кучма, митрополит УПЦ МП Владимир и Москва.

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После Революции достоинства 2014 года Табачник скрывается от украинского правосудия в РФ.

Государственная измена и коллаборационизм Табачника

После начала полномасштабного вторжения бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника обвинили в государственной измене из-за связей с ФСБ РФ и представителями оккупационной администрации Херсонской и Запорожской областей, говорится на официальном сайте Офиса Генерального прокурора. По данным следствия, Дмитрий Табачник организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, а также подготовки к проведению псевдореферендумов. При этом бывший чиновник действовал от имени высших органов власти России, в частности ФСБ.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, уже в 2023 году суд наложил арест на 114 тысяч долларов, которые хранились на банковском счете министра Табачника, а также на семь земельных участков в Киевской области.

В том же году президент Владимир Зеленский своим указом лишил Дмитрия Табачника украинского гражданства.

Впоследствии, в апреле 2023 года, стало известно, что бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник присоединился к оккупационным властям в Запорожской области. Он стал советником назначенного оккупантами "губернатора" Евгения Балицкого.

Лишение государственных наград и приговор суда

В 2024 году по решению СНБО Дмитрия Табачника лишили государственных наград. У него были ордена князя Ярослава Мудрого IV–V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники". Кроме того, президент Литвы лишил бывшего украинского политика ордена Великого князя Литовского Гедиминаса II степени и обязал его вернуть.

В том же году имущество Дмитрия Табачника, подпадающее под санкции, перешло в управление Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о:

средства в размере почти 144 тысяч долларов;

5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 кв. м в пгт Козин, Обуховского района Киевской области;

½ квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал:

право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн грн.

право кредиторского требования на сумму свыше 191 тыс. грн.

В апреле 2024 года "Историческая правда" сообщала, что в 2023 году Табачник получил медаль "Участника специальной военной операции" в войне России против Украины. Табачник входил в состав группы, которая в феврале 2022 года должна была стать "временным правительством" в Киеве. Также его заметили во время поездки к гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Балицкому, чтобы оформиться советником и получить соответствующий документ.

Табачник получил медаль "Участника специальной военной операции" Фото: Telegram-канал "Досье шпиона"

21 марта 2024 года Дмитрий Табачник был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. У него конфисковали имущество.

Бизнес Табачника на ТОТ

Журналисты выяснили, что Дмитрий Табачник с 2021 года ведет бизнес во временно оккупированном РФ Крыму. Строительная компания, соучредителем которой является Табачник, внесена в соответствии с российским законодательством в реестр юридических лиц страны-агрессора. 50-процентной долей в ней бывший чиновник владеет с октября 2021 года. Общество с ограниченной ответственностью называется "Специализированный застройщик "Таврида-Центр"". По данным реестра, фирма находится в Симферополе.

Бизнес Дмитрия Табачника в Крыму Фото: Радио Свобода

Кроме того, сообщалось, что Табачник занимается аграрным бизнесом на оккупированном Приазовье, используя, в частности, похищенную россиянами технику. Также его компании причастны к незаконному вывозу зерна оккупантами с территории Украины.

Усадьбу Табачника в Киевской области готовят к продаже

В апреле 2026 года Фонд государственного имущества Украины сообщил, что готовит к продаже дом в Козине Киевской области, принадлежавший бывшему министру образования при Януковиче Дмитрию Табачнику. Дом площадью более 670 кв. м расположен в пгт Козин Киевской области на участке площадью более 0,67 га. На дом и земельные участки уже оформлено право государственной собственности и начаты подготовительные процедуры к реализации через открытые аукционы.

Перед побегом экс-министр вывез из дома практически всё, демонтировав даже розетки, светильники и часть сантехники.

Усадьба Дмитрия Табачника в Киевской области Расположение участка с видом на Днепр Именная лепнина на стене Из помещения вывезли всё — от мебели до элементов интерьера

Где сейчас Табачник?

В мае 2026 года Дмитрий Табачник дал большое интервью руководителю отдела Telegram-каналов "Украина.ру" Константину Кеворкяну. Интервью разделили на несколько серий продолжительностью около часа каждая. В ходе беседы Табачник высказался о различных политических элитах Украины, президентах, революциях, власти, политике и образовании.

Уже в сентябре Табачник посетил в Москве форум по прогнозированию "СВО и Третья мировая война". Форум был посвящён геополитическим последствиям войны и вопросам глобальной эскалации. В ходе мероприятия Табачник обсуждал сценарии завершения конфликта и рост оборонных расходов в Европе.

Табачник на форуме Фото: РИА Новости

Напомним, что издание Фокус сообщало, что российского актёра Владимира Машкова заочно осудили за пропаганду войны. Он призывал наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, героизировал преступные группировки на оккупированных территориях и открыто поддерживал политику Путина.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу бывшего главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины и его супруги в связи с получением ими более 141 млн грн неправомерной выгоды и легализацией этих средств. Бывший чиновник времен Януковича получил 12 лет тюрьмы.