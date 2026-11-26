Заочный приговор, сотрудничество с коллаборантами и пророссийские нарративы: куда исчез Дмитрий Табачник
Бывший глава Министерства образования и науки при президенте-беглеце Викторе Януковиче Дмитрий Табачник после Революции достоинства сбежал в РФ. Политик известен своими пророссийскими взглядами и сотрудничеством с коллаборационистами на временно оккупированных территориях. В 2024 году Табачника заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене, пособничестве государству-агрессору, а также в нарушении законов и обычаев войны.
В 2023 году Табачника лишили украинского гражданства, а 18 ноября в отношении него ввели персональные санкции сроком на 10 лет. Фокус собрал информацию об экс-министре, обвиняемом в государственной измене, и о его жизни после побега.
Что известно о Дмитрии Табачнике
Дмитрий Табачник родился 26 ноября 1963 года в Киеве. Окончил исторический факультет Киевского университета. До начала политической деятельности работал копировщиком, реставратором в Центральном государственном архиве кинофотодокументов Украины. Затем — младшим научным сотрудником Института истории Украины АНУ.
В 2010 году Табачник сложил депутатский мандат и возглавил Министерство образования и науки. По поводу этого назначения к Януковичу обращались Леонид Кучма, митрополит УПЦ МП Владимир и Москва.
После Революции достоинства 2014 года Табачник скрывается от украинского правосудия в РФ.
Государственная измена и коллаборационизм Табачника
После начала полномасштабного вторжения бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника обвинили в государственной измене из-за связей с ФСБ РФ и представителями оккупационной администрации Херсонской и Запорожской областей, говорится на официальном сайте Офиса Генерального прокурора. По данным следствия, Дмитрий Табачник организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, а также подготовки к проведению псевдореферендумов. При этом бывший чиновник действовал от имени высших органов власти России, в частности ФСБ.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, уже в 2023 году суд наложил арест на 114 тысяч долларов, которые хранились на банковском счете министра Табачника, а также на семь земельных участков в Киевской области.
В том же году президент Владимир Зеленский своим указом лишил Дмитрия Табачника украинского гражданства.
Впоследствии, в апреле 2023 года, стало известно, что бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник присоединился к оккупационным властям в Запорожской области. Он стал советником назначенного оккупантами "губернатора" Евгения Балицкого.
Лишение государственных наград и приговор суда
В 2024 году по решению СНБО Дмитрия Табачника лишили государственных наград. У него были ордена князя Ярослава Мудрого IV–V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники". Кроме того, президент Литвы лишил бывшего украинского политика ордена Великого князя Литовского Гедиминаса II степени и обязал его вернуть.
В том же году имущество Дмитрия Табачника, подпадающее под санкции, перешло в управление Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о:
- средства в размере почти 144 тысяч долларов;
- 5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 кв. м в пгт Козин, Обуховского района Киевской области;
- ½ квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал:
- право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн грн.
- право кредиторского требования на сумму свыше 191 тыс. грн.
В апреле 2024 года "Историческая правда" сообщала, что в 2023 году Табачник получил медаль "Участника специальной военной операции" в войне России против Украины. Табачник входил в состав группы, которая в феврале 2022 года должна была стать "временным правительством" в Киеве. Также его заметили во время поездки к гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Балицкому, чтобы оформиться советником и получить соответствующий документ.
21 марта 2024 года Дмитрий Табачник был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. У него конфисковали имущество.
Бизнес Табачника на ТОТ
Журналисты выяснили, что Дмитрий Табачник с 2021 года ведет бизнес во временно оккупированном РФ Крыму. Строительная компания, соучредителем которой является Табачник, внесена в соответствии с российским законодательством в реестр юридических лиц страны-агрессора. 50-процентной долей в ней бывший чиновник владеет с октября 2021 года. Общество с ограниченной ответственностью называется "Специализированный застройщик "Таврида-Центр"". По данным реестра, фирма находится в Симферополе.
Кроме того, сообщалось, что Табачник занимается аграрным бизнесом на оккупированном Приазовье, используя, в частности, похищенную россиянами технику. Также его компании причастны к незаконному вывозу зерна оккупантами с территории Украины.
Усадьбу Табачника в Киевской области готовят к продаже
В апреле 2026 года Фонд государственного имущества Украины сообщил, что готовит к продаже дом в Козине Киевской области, принадлежавший бывшему министру образования при Януковиче Дмитрию Табачнику. Дом площадью более 670 кв. м расположен в пгт Козин Киевской области на участке площадью более 0,67 га. На дом и земельные участки уже оформлено право государственной собственности и начаты подготовительные процедуры к реализации через открытые аукционы.
Перед побегом экс-министр вывез из дома практически всё, демонтировав даже розетки, светильники и часть сантехники.
Где сейчас Табачник?
В мае 2026 года Дмитрий Табачник дал большое интервью руководителю отдела Telegram-каналов "Украина.ру" Константину Кеворкяну. Интервью разделили на несколько серий продолжительностью около часа каждая. В ходе беседы Табачник высказался о различных политических элитах Украины, президентах, революциях, власти, политике и образовании.
Уже в сентябре Табачник посетил в Москве форум по прогнозированию "СВО и Третья мировая война". Форум был посвящён геополитическим последствиям войны и вопросам глобальной эскалации. В ходе мероприятия Табачник обсуждал сценарии завершения конфликта и рост оборонных расходов в Европе.
Напомним, что издание Фокус сообщало, что российского актёра Владимира Машкова заочно осудили за пропаганду войны. Он призывал наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, героизировал преступные группировки на оккупированных территориях и открыто поддерживал политику Путина.
Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу бывшего главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины и его супруги в связи с получением ими более 141 млн грн неправомерной выгоды и легализацией этих средств. Бывший чиновник времен Януковича получил 12 лет тюрьмы.