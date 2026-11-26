Ексочільник Міністерства освіти та науки часів президента-втікача Віктора Януковича Дмитро Табачник після Революції Гідності втік до РФ. Політик відомий своїми проросійськими поглядами та співпрацею із колаборантами на ТОТ. 2024 року Табачника засудили до 15 років тюремного ув’язнення заочно. Суд визнав винним його у держзраді, пособництві державі-агресору, а також — у порушенні законів та звичаїв війни.

У 2023 році Табачника позбавили українського громадянства, а 18 листопада проти нього запровадили персональні санкції терміном на 10 років. Фокус зібрав інформацію про обвинуваченого в державній зраді ексміністра та його життя після втечі.

Що відомо про Дмитра Табачника

Дмитро Табачник народився 26 листопада 1963 року в Києві. Закінчив історичний факультет Київського університету. До політичної діяльності працював копіювальником, реставратором Центрального державного архіву кінофотодокументів України. Потім молодшим науковим працівником Інституту історії України АНУ.

У 2010 році Табачник склав депутатський мандат і очолив Міністерство освіти та науки. Щодо цього призначення до Януковича зверталися Леонід Кучма, митрополит УПЦ МП Володимир і Москва.

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Після Революції Гідності 2014 року Табачник переховується від українського правосуддя у РФ.

Держзрада та колабораціонізм Табачника

Після початку повномасштабного вторгення ексміністра освіти України Дмитра Табачника звинуватили у державній зраді через зв'язки з ФСБ РФ та представниками окупаційної адміністрації Херсонської та Запорізької областей, йдеться на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, Дмитро Табачник організовував і координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров'я, освіти, а також підготовки до проведення псевдо-референдумів. Водночас колишній чиновник діяв від імені найвищих органів влади Росії, зокрема ФСБ.

Вже у 2023 році, повідомили в Офісі генпрокурора, суд наклав арешт на $114 тисяч, які зберігалися на банківському рахунку міністра Табачника, а також сім земельних ділянок у Київській області.

Того ж року президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив українського громадянства Дмитра Табачника.

Згодом, у квітні 2023, стало відомо, що колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник доєднався до окупаційної влади у Запорізькій області. Він став радником призначеного окупантами "губернатора" Євгена Балицького.

Позбавлення держнагород та вирок суду

У 2024 році за рішенням РНБО Дмитра Табачника позбавили держнагород. Він мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання "Заслужений діяч науки і техніки". Крім цього, Президент Литви позбавив колишнього українського політика ордену Великого князя Литовського Гедимінаса II ступеня, та зобов’язав його повернути.

Того ж року підсанкційне майно Дмитра Табачника відійшло в управління Фонду держмайна України. Йдеться про:

кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;

5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв м в смт Козин, Обухівського району Київської області;

½ квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн.

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

У квітні 2024 року "Історична правда" повідомляла, що у 2023 році Табачник отримав медаль "Учасника спеціальної військової операції" у війні Росії проти України. Табачник був у складі групи, яка мала в лютому 2022 року стати "тимчасовим урядом" в Києві. Також його помітили під час поїздки до гауляйтера окупованої частини Запорізької області Балицького, щоб оформитись радником та отримати відповідний документ.

Табачник отримав медаль "Учасника спеціальної військової операції" Фото: Telegram-канал "Досье шпиона"

21 березня 2024 року Дмитро Табачник отримав 15 років тюремного ув’язнення заочно. У нього конфіскували майно.

Бізнес Табачника на ТОТ

Журналісти з'ясували, що Дмитро Табачник має з 2021 року бізнес у тимчасово окупованому РФ Криму. Будівельна компанія, співзасновником якої є Табачник, внесена за російським законодавством у реєстр юридичних осіб країни-агресорки. Її часткою у 50% експосадовець володіє з жовтня 2021 року. Товариство з обмеженою відповідальністю називається "Спеціалізований забудовник "Таврида-Центр". За даними реєстру, фірма знаходиться у Сімферополі.

Бізнес Дмитра Табачника у Криму Фото: Радіо Свобода

Крім цього, повідомлялося, що Табачник займається аграрним бізнесом на окупованому Приазов'ї, використовуючи, зокрема, вкрадену росіянами техніку. Також його компанії причетні до незаконного вивезення зерна окупантами з території України.

Маєток Табачника на Київщині готують до продажу

У квітні 2026 року Фонд державного майна України повідомив, що готує до продажу будинок у Козині на Київщині, що належав ексміністру освіти часів Януковича Дмитру Табачнику. Будинок площею понад 670 кв. м розташований у смт Козин Київської області на ділянці більше як 0,67 га. На будинок і земельні ділянки вже оформлено право державної власності та розпочато підготовчі процедури до реалізації через відкриті аукціони.

Перед втечею ексміністр вивіз із будинку практично все, демонтувавши навіть розетки, світильники та частину сантехніки.

Маєток Дмитра Табачника на Київщині Розташування ділянки з видом на Дніпро Іменний молдинг на стіні З приміщення вивезено все — від меблів до елементів інтер"єру

Де Табачник зараз

У травні 2026 року Дмитро Табачник дав велике інтерв’ю керівнику відділу ТГ-каналів "Україна.ру" Костянтину Кеворкяну. Інтерв'ю розділили на кілька серій по близько годині. Під час розмови Табачник висловився про різні політичні еліти України, президентів, революції, владу, політику та освіту.

Вже у вересні Табачник відвідав у Москві форсайт-форум "СВО і Третя світова війна". Форум був присвячений геополітичним наслідкам війни та питанням глобальної ескалації. Під час заходу Табачник обговорював сценарії завершення конфлікту та зростання оборонних витрат у Європі.

Табачник на форумі Фото: РИА Новости

Нагадаємо, Фокус писав, що російського актора Володимира Машкова заочно засудили за пропаганду війни. Він закликав атакувати цивільну інфраструктуру України, героїзував злочинні угруповання на окупованих територіях і відверто підтримував політику Путіна.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд виніс вирок у справі колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів України та його дружини щодо отримання ними понад 141 млн грн неправомірної вигоди та легалізації цих коштів. Ексчиновник часів Януковича отримав 12 років в'язниці.