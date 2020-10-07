Французские болельщики о матче со сборной Украины: "Не стоило вообще украинцев пускать во Францию"

Местная публика выразила недовольство приездом сборной Украины в Париж после того, как стало известно о заразившихся коронавирусом в "Шахтёре".

Товарищеская игра между сборными Франции и Украины, которая должна состояться сегодня в Париже в 22.10, на стадионе "Стад де Франс" приобретает все более скандальный оттенок.

Об этом пишет Footboom.

Местная публика выразила недовольство приездом сборной Украины в Париж после того, как стало известно о заразившихся коронавирусом в "Шахтёре".

Когда же узнали о положительных результатах тестов на COVID-19 у двух наших вратарей, Андрея Лунина и Юрия Панькива, возмущение французских болельщиков еще более усилилось. При этом у французов тоже есть зараженные коронавирусом футболисты – Рабьо и Дюбуа, и этот факт местных фанатов особо не смутил.

Часть болельщиков призывает отменить матч, а другие – наказать Украину, которая всех подвергает опасности, забив как можно больше голов.

Некоторые пошутили, что из-за нехватки здоровых игроков, в составе Украины должны появиться Шовковский и Шевченко, а в составе Франции – главный тренер Дешам, как это было 20 лет назад.

Между тем, Александр Шовковский уже официально заявлен на этот матч.

Вот некоторые высказывания местных любителей футбола:

Fide: "Федерация футбола Франции должна отменить этот матч, ведь он не только дружеский, но и бесполезный. А главное, этот поединок будет опасным для здоровья игроков, так как никто не может дать гарантии, что среди украинцев больше нет зараженных".

Porc: "Проводить товарищеские матчи во времена пандемии коронавируса – это глупость. У игроков и без того перегруженный календарь. А это не только физическая, но и психологическая нагрузка. Уверен, сейчас украинцы думают о том, чтобы поскорее вернуться домой, а не том, как бы им сыграть против Франции в товарищеском матче".

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Footpej: "Деньги – это всё, что интересует президента федерации футбола Франции. Билеты уже проданы, трансляция организована и за неё получены деньги, поэтому никто ничего не будет отменять. Даже если бы украинцы приехали зараженные чумой или испанкой, то матч бы всё равно состоялся бы. В наше время деньги стоят на первом месте".

Spalsh: "Многие игроки, переболевшие COVID-19, умерли или стали инвалидами? Спортсмены легко переносят эту болезнь. Даже те, кто заражены, обычно ничего не чувствуют. Пусть уже лучше все футболисты переболеют и дальше играют, чем будут сидеть в страхе и ныть о том, что нужно отменить футбол. От зарплат же отказываться никто не хочет".

Guillame: "Это какой-то ужас. Я сдавал тест на коронавирус и результат пришёл через 12 дней! Мотивировали это тем, что французские лаборатории перегружены из-за огромного количества желающих провериться. Теперь же мы приглашаем украинцев, которые уже конктактировали с больными коронавирусом, чтобы они сдавали тесты в нашей стране. Интересно, на каком основании для наших дорогих гостей сделали исключение и проведут им экспресс-тестирование? Неужели обычный гражданин Франции менее важен, чем футболист из Украины?".

Guito: "Если судить по последним новостям из лагеря Украины, то Шевченко в атаку выйдет, а Шовковский будет стоять на воротах. Прямо как в старые-добрые времена, когда мы с ними играли лет 20 назад. А чтобы уровнять шансы, у Франции должен выйти Дешам. Вот такой матч я бы посмотрел с удовольствием, а не тот цирк, который намечается".

Pilou: "Самая крупная победа в истории сборной Франции – 10:0 над Азербайджаном. Теперь будет отличная возможность обновить этот рекорд. Не могу сказать, что мне будет жаль украинцев. Они должны были сами отказаться приезжать на матч, но то ли не захотели терять деньги, то просто слишком упёртые. Пусть теперь сами расхлёбывают всё это".

Pasteur: "Матч закончится разгромом и полным уничтожением Украины. Даже если бы они играли в оптимальном составе, то вряд ли бы у украинцев были шансы на положительный результат. Что уже говорить про их дубль, или кто там вообще сможет у них сыграть".

Zaliban: "Два игрока с положительным тестом на коронавирус и остальная часть делегации с отрицательными тестами? Они путешествовали вместе в автобусах, тренировались вместе, летели в одном самолете, живут в одном отеле, они ели за одним столом и общались друг с другом... Я не думаю, что между всеми этими игроками существует социальное дистанцирование. Даже если остальные украинцы не болеют, то легко могут быть переносчиками болезни. Смысл сейчас нам с ними играть, чтобы потом наши футболисты вынуждены были пропускать официальные матчи? Какой-то бред, пусть лучше летят домой".

Похоже, интрига достигла небывалого уровня, как для товарищеской игры.

Напомним, перед товарищеским матчем со сборной Франции у двух футболистов сборной Украины, голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, диагностировали коронавирус. Положительный результат теста также у шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича. А 6 октября у 26-летнего защитника клуба “Лион” и сборной Франции Лео Дюбуа подтвердился положительный результат на COVID-19. Он уже отправился на самоизоляцию.