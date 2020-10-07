Тренер вратарей сборной Украины, именитый экс-голкипер "Динамо" Александр Шовковский, который был вынужденно включен в заявку национальной команды на товарищеский поединок против Франции, выразил уверенность в том, что ему не придется выходить на поле.

Об этом он сказал в интервью УАФ.

"Во-первых, хочу сказать, что это немного выглядит сенсационно, и было бы смешно, если бы не было так плачевно для нашей команды. Три вратаря и три с положительными тестами. Поэтому было принято такое решение. В принципе, я свою физическую форму поддерживаю всегда, но я уверен, что Жора (Бущан) свинью не подложит и выходить я не буду, не будет необходимости", – сказал Шовковский.

Отметим, решение заявить Шовковского на матч было принято в связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался только один здоровый голкипер.

Андрей Пятов, который заболел коронавирусом и остался в Киеве, написал слова поддержки национальной команде у себя в Instagram.

"Давай, Украина. Впереди важные матчи – покажите себя парни. Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка – с каждым из вас. Болеем вместе", – написал основной голкипер сборной.

"Андрей Пятов с нами, не физически, зато его вратарские перчатки. И именно его перчатки я надел на тренировке", – сказал про него Шовковский.

Напомним, перед товарищеским матчем со сборной Франции у двух футболистов сборной Украины, голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, диагностировали коронавирус. Положительный результат теста также у шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича. А 6 октября у 26-летнего защитника клуба “Лион” и сборной Франции Лео Дюбуа подтвердился положительный результат на COVID-19. Он уже отправился на самоизоляцию.