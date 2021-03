"Трус не играет в хоккей": в матче НХЛ шайба после мощного броска застряла в маске голкипера (видео)

Матч регулярного чемпионата НХЛ между командами "Миннесота Уайлд" и "Сент-Луис Блюз" подтвердил крылатое выражение, что "Трус не играет в хоккей".

Об этом говорится в сообщении FOX Sports North.

Команда из Миннесоты победила соперника со счетом 2: 0, и во многом благодаря мужеству своего вратаря.

На 34-й минуте защитник гостей Джастин Фолк совершил мощный бросок по воротам, но голкипер "Миннесоты" Кэм Тальбо преградил путь шайбе своей головой – шайба попала в шлем вратаря и застряла в его хоккейной маске.

"Кэм парировал бросок своей маской, шайба застряла в ее сетке", – говорится в сообщении.

Бросок был такой силы, что арбитру пришлось прервать матч, чтобы заменить часть вратарской амуниции.

GOOD EYE, TALBOT!



Cam stops a shot with his mask, and the puck gets lodged in the cage. pic.twitter.com/BoIT37qvtv