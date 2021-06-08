"Максимально готовы к Евро": защитник сборной Украины обнадежил болельщиков

После разгромной победы над Кипром, Илья Забарный отметил, что сборная Украины находится в лучшей форме накануне старта на чемпионате Европы.

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от старта сборной на чемпионате Европы. Он считает, что национальная команда готова к старту на турнире, после двух подряд побед в товарищеских матчах.

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"Выиграли для болельщиков, тем более с таким счетом. Спокойно вели игру, максимально готовы к Евро.

Очень важно выигрывать. Это всегда дает на следующие игры только позитивные эмоции", – сказал Забарный в эфире "Футбол News".

Напомним, Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Кипра в последнем матче перед чемпионатом Европы. Два гола в этом матче на свой счет записал полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

До этого сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче.

Отметим, что травма лидера сборной Украины Руслана Малиновского в матче с Северной Ирландией оказалась несерьезной.

"Эпизод с ударом по ногам – соперник попал носком мимо щитка, в неприятное место. Чуть было больно наступать на ногу. Но все нормально", – приводит слова Малиновского Украинская Ассоциация Футбола.

Ранее стало известно, что в Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране.

В первый день июня Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на Евро-2020. Вне заявки остались голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко, а также два представителя "Динамо" — Богдан Леднев и Александр Сирота.

Перед матчем против Северной Ирландии в расположении сборной Украины провели традиционное посвящение новичков. С дебютной песней пришлось выступать Александру Зубкову, Денису Попову, Богдану Ледневу, Георгию Судакову, Анатолию Трубину, Илье Забарному, Артему Бондаренко и Артему Довбику.