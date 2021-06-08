"Максимально готові до Євро": захисник збірної України обнадіяв уболівальників

Після розгромної перемоги над Кіпром, Ілля Забарний зазначив, що збірна України знаходиться в кращій формі напередодні старту на чемпіонаті Європи.

Захисник збірної України Ілля Забарний поділився очікуваннями від старту збірної на чемпіонаті Європи. Він вважає, що національна команда готова до старту на турнірі, після двох поспіль перемог у товариських матчах.

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"Виграли для уболівальників, тим паче з таким рахунком. Спокійно вели гру, максимально готові до Євро.

Дуже важливо вигравати. Це завжди дає на наступні ігри тільки позитивні емоції", — сказав Забарний в ефірі "Футбол News".

Нагадаємо, Збірна України в товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи у цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі.

Зазначимо, що травма лідера збірної України Руслана Малиновського у матчі з Північною Ірландією виявилася несерйозною.

"Епізод з ударом по ногах — суперник потрапив носком повз щитка, у неприємне місце. Трохи було боляче наступати на ногу. Але все нормально", — наводить слова Малиновського Українська Асоціація Футболу.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.

У перший день червня Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020. Поза заявкою залишилися голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, півзахисник "Маріуполя" Артем Бондаренко, а також два представники "Динамо" — Богдан Лєднєв і Олександр Сирота.

Перед матчем проти Північної Ірландії в збірній України провели традиційне посвячення новачків. З дебютною піснею довелося виступати Олександру Зубкову, Денису Попову, Богдану Лєднєву, Георгію Судакову, Анатолію Трубіну, Іллі Забарному, Артему Бондаренку і Артему Довбику.