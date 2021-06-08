Почти 40 евро. Стала известна стоимость новой формы сборной с картой Украины

Болельщикам сборной Украины придется раскошелиться, чтобы приобрести патриотическую футболку.

Стала известна стоимость новой формы сборной Украины с картой, в которой национальная команда страны будет выступать на чемпионате Европы.

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Сайт производителя формы Joma обновленную экипировку сборной Украины пока не продает и ожидает на поставку формы.

Новый комплект формы можно купить на сайте "Эпицентра" за 1857 гривен за штуку. Но болельщикам придется подождать, чтобы получить футболку на руки – доставка товара возможна лишь с 10 июня.

Ранее сборная Украины показала свой автобус на Евро-2020.

Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Кипра в последнем матче перед чемпионатом Европы. Два гола в этом матче на свой счет записал полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

Ранее Фокус рассказывал, что глава УАФ Андрей Павелко презентовал новую форму сборной Украины по футболу для Евро-2020. На комплекты были нанесены контуры карты Украины вместе с Крымом и Донбассом.

В Госдуме РФ отреагировали на новую форму национальной сборной Украины на Евро-2020. Российские политики заявили, что такой комплект является "выражением политической позиции, которая разнится с позицией РФ" и призвали УЕФА запретить новую форму сборной Украины по футболу.

Также Фокус сообщал, что УЕФА отреагировала на требования Госдумы РФ и заявила, что новая форма сборной Украины по футболу полностью соответствует правилам в отношении экипировки.

До этого сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче, благодаря голу Александра Зубкова.

Ранее стало известно, что в Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране.