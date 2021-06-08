Майже 40 євро. Стала відома вартість нової форми збірної з картою України

Уболівальникам збірної України доведеться розщедритися, щоб придбати патріотичну футболку.

Стала відома вартість нової форми збірної України з картою, у якій національна команда країни буде виступати на чемпіонаті Європи.

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Сайт виробника форми Joma оновлену екіпіровку збірної України поки не продає і очікує на постачання форми.

Новий комплект форми можна купити на сайті "Епіцентру" за 1857 гривень за штуку. Але вболівальникам доведеться почекати, щоб отримати футболку на руки — доставка товару можлива лише з 10 червня.

Раніше збірна України показала свій автобус на Євро-2020.

Збірна України в товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи в цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Хему" Андрій Ярмоленко.

Раніше Фокус розповідав, що голова УАФ Андрій Павелко презентував нову форму збірної України з футболу для Євро-2020. На комплекти були нанесені контури карти України разом з Кримом і Донбасом.

У Держдумі РФ відреагували на нову форму національної збірної України на Євро-2020. Російські політики заявили, що такий комплект є "виразом політичної позиції, яка різниться з позицією РФ" і закликали УЄФА заборонити нову форму збірної України з футболу.

Також Фокус повідомляв, що УЄФА відреагувала на вимоги Держдуми РФ і заявила, що нова форма збірної України з футболу повністю відповідає правилам щодо екіпіровки.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі, завдяки голу Олександра Зубкова.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.