Первый матч сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов рассудит немец Брых

Стала известна судейская бригада, которая назначена на первый матч сборной Украины на чемпионате Европы.

Матч между сборными Нидерландов и Украины на Чемпионате Европы рассудит немец Феликс Брых.

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Главный арбитр: Феликс Брых. Ассистенты: Марк Борш, Штефан Лупп. Четвертый арбитр: Бартош Франковски (Польша). Видеопомощники арбитра: Марко Фритц, Саша Штегеманн, Стюарт Эттвелл, Ли Беттс (оба — Англия).

Матч Нидерланды – Украина состоится 12 июня в Амстердаме. Начало встречи – в 22:00.

В другом матче нашей группы сыграют Австрия и Северная Македония, их матч рассудит судейская бригада во главе со шведом Андресом Экбергом.

Напомним, что Евро-2020 стартует сегодня, 11 июня, матчем между сборными Италии и Турции.

Отметим, 10 июня президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что он вылетел в Рим на переговоры с УЕФА по вопросу новой формы украинской сборной со слоганом "Слава Украине — Героям слава". Ранее в этот же день УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020 и убрать с ворота футболок слоган "Героям слава".

9 июня в РФ подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболок украинской сборной с оккупированным Крымом и слоганом "Героям слава".

Фокус рассказывал, что УАФ официально представила новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 6 июня. На экипировку, помимо слогана "Слава Украине — Героям слава", нанесли и контуры карты Украины с Крымом и Донецком.

Ранее Фокус рассказывал, что говорят в сборной о матче с Нидерландами.

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