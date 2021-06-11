Перший матч збірної України на Євро-2020 проти Нідерландів розсудить німець Брих

Стала відома суддівська бригада, яка призначена на перший матч збірної України на чемпіонаті Європи.

Матч між збірними Нідерландів і України на Чемпіонаті Європи розсудить німець Фелікс Брих.

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Головний арбітр: Фелікс Брих. Асистенти: Марк Борш, Штефан Лупп. Четвертий арбітр: Бартош Франковський (Польща). Відеопомічники арбітра: Марко Фрітц, Саша Штегеманн, Стюарт Атвелл, Лі Беттс (обидва — Англія).

Матч Нідерланди — Україна відбудеться 12 червня в Амстердамі. Початок зустрічі — о 22:00.

В іншому матчі нашої групи зіграють Австрія і Північна Македонія, їхній матч розсудить суддівська бригада на чолі зі шведом Андресом Екбергом.

Нагадаємо, що Євро-2020 стартує сьогодні, 11 червня, матчем між збірними Італії та Туреччини.

Зазначимо, 10 червня президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що він вилетів до Риму на переговори з УЄФА з питання нової форми української збірної зі слоганом "Слава Україні — Героям слава". Раніше в цей же день УЄФА зобов'язав збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з футболок слоган "Героям слава".

9 червня в РФ подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної з окупованим Кримом і слоганом "Героям слава".

Фокусі розповідав, що УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 6 червня. На екіпіровку, крім слогана "Слава Україні — Героям слава", нанесли і контури карти України з Кримом і Донецьком.

Раніше Фокус розповідав, що говорять у збірній про матч з Нідерландами.

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