"Эта победа для вас": лучший игрок матча со Швецией – о выходе в четвертьфинал Евро-2020

Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро благодаря двум результативным действиям Александра Зинченко.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями после победы над Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы.

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"Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, тех, кто сумел добраться до стадиона, и тех, кто не смог, за поддержку. Эта победа для вас.

Сегодня мы можем отпраздновать победу, поскольку пишем историю. Вся страна заслужила такой результат. Заслужила и команда — тренерский штаб, который выбрал тактику и составил план на игру, и футболисты, которые воплотили это в жизнь. Но с завтрашнего дня нам нужно думать о следующем сопернике — Англии.

Свой гол я посвятил болельщикам, которые нам очень помогают на этом турнире. На некоторых матчах мы вообще чувствовали себя как дома", – приводит слова Зинченко УАФ.

Также Зинченко поблагодарил за вклад победу Артема Беседина, который получил травму в овертайме матча со Швецией.

"Также я хотел бы выделить Артема Беседина, который вышел на поле, бился как лев, помог команде, но, к сожалению, получил ужасную травму. Я не видел этот момент на поле, но когда я вернулся в раздевалку, мне стало не по себе. Хочу пожелать Артему скорейшего восстановления", – добавил Зинченко.

Кроме того, Зинченко поделился ожиданиями от матча со сборной Англии.

"Я смотрел почти все ее матчи на Евро, за исключением сегодняшнего [против Германии]. Многих игроков команды знаю лично благодаря матчам в Премьер-лиге. Этой сборной очень трудно забить, это отличная команда с фантастическим подбором исполнителей. Если посмотреть на ее скамейку запасных, то там находятся игроки стоимостью, пожалуй, трех сборных Украины.

Но это должно нас не пугать, а наоборот — мотивировать. Я уже почувствовал, что все в этой жизни реально. Я лично сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться положительного результата и в следующей игре", – сказал Зинченко.

Также украинец прокомментировал, что сыграет против своих одноклубников из "Манчестер Сити", который выступает за сборную Англии.

"Рахим Стерлинг находится в прекрасной форме, это игрок, который делает разницу на поле. Безусловно, нам стоит уделить ему внимание и попытаться сдержать его", – добавил Зинченко.

Напомним, что Зинченко признан лучшим игроком матча.

Сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик.

Также мы рассказывали, что победа национальной сборной и ее исторический выход в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, свою эмоции не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

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