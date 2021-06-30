"Ця перемога для вас": кращий гравець матчу зі Швецією — про вихід у чвертьфінал Євро-2020

Україна перемогла Швецію і вийшла в чвертьфінал Євро завдяки двом результативним діям Олександра Зінченка.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями після перемоги над Швецією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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"Перш за все я хотів би подякувати всім уболівальникам, тих, хто зумів дістатися до стадіону, і тим, хто не зміг, за підтримку. Ця перемога для вас.

Сьогодні ми можемо відсвяткувати перемогу, оскільки пишемо історію. Уся країна заслужила такий результат. Заслужила і команда — тренерський штаб, який вибрав тактику та склав план на гру, і футболісти, які втілили це в життя. Але із завтрашнього дня нам потрібно думати про наступного суперника — Англію.

Свій гол я присвятив уболівальникам, які нам дуже допомагають на цьому турнірі. На деяких матчах ми взагалі почувалися як вдома", — наводить слова Зінченка УАФ.

Також Зінченко подякував за внесок перемогу Артему Бєсєдіну, який отримав травму в овертаймі матчу зі Швецією.

"Також я хотів би виділити Артема Бєсєдіна, який вийшов на поле, бився як лев, допоміг команді, але, на жаль, отримав жахливу травму. Я не бачив цей момент на полі, але коли я повернувся в роздягальню, мені стало не по собі. Хочу побажати Артему якнайшвидшого відновлення", — додав Зінченко.

Крім того, Зінченко поділився очікуваннями від матчу зі збірною Англії.

"Я дивився майже всі її матчі на Євро, за винятком сьогоднішнього [проти Німеччини]. Багатьох гравців команди знаю особисто завдяки матчам у Премʼєр-лізі. Цій збірній дуже важко забити, це відмінна команда з фантастичним підбором виконавців. Якщо подивитися на її лаву запасних, то там знаходяться гравці вартістю, мабуть, трьох збірних України.

Але це повинно нас не лякати, а навпаки — мотивувати. Я вже відчув, що все в цьому житті реально. Я особисто зроблю все від мене залежне, щоб домогтися позитивного результату і в наступній грі", — сказав Зінченко.

Також українець прокоментував, що зіграє проти своїх одноклубників із "Манчестер Сіті", який виступає за збірну Англії.

"Рахім Стерлінг знаходиться в прекрасній формі, це гравець, який робить різницю на полі. Безумовно, нам варто приділити йому увагу та спробувати стримати його", — додав Зінченко.

Нагадаємо, що Зінченко визнаний кращим гравцем матчу.

Збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик.

Також ми розповідали, що перемога національної збірної та її історичний вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, свої емоції не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

Гордість переповнює. 5 висновків із перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020

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