Старые знакомые: матч Англия – Украина рассудит известный украинцам арбитр

Эта бригада арбитров уже работала на матче 1-го тура Евро-2020 между Украиной и Нидерландами.

Стало известно, кто будет судить матч четвертьфинала Евро-2020 между Англией и Украиной.

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Главным арбитром встречи назначен немецкий судья Феликс Брых. Ему будут помогать немцы Марк Борш и Штефан Лупп.

Четвертым арбитром матча назначен Карлос дель Серро Гранде, а арбитром системы VAR – Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR – Кристьян Дингерт и Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт.

Отметим, что Феликс Брих уже работал на матче сборной Украины на Евро-2020, когда в 1-м туре группового этапа он рассудил матч против Нидерландов (2:3).

Сегодня, 1 июля, сборная проведет вечернюю тренировку на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести, сообщает пресс-служба УАФ.

Ранее Фокус сообщал, что форвард Артем Беседин больше не сыграет за Украину на Евро-2020 после травмы. Ориентировочный срок восстановления Артема Беседина — шесть месяцев.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

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Гордость переполняет. 5 выводов из победы Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020