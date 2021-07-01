Старі знайомі: матч Англія — Україна розсудить відомий українцям арбітр

Ця бригада арбітрів уже працювала на матчі 1-го туру Євро-2020 між Україною та Нідерландами.

Стало відомо, хто судитиме матч чвертьфіналу Євро-2020 між Англією та Україною.

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Головним арбітром зустрічі призначений німецький суддя Фелікс Брих. Йому допомагатимуть німці Марк Борш і Штефан Лупп.

Четвертим арбітром матчу призначений Карлос дель Серро Гранде, а арбітром системи VAR — Марко Фрітц. Перші асистенти арбітра VAR — Крістіан Дінгерт і Крістіан Гіттельманн і Бастіан Данкерт.

Зазначимо, що Фелікс Брих уже працював на матчі збірної України на Євро-2020, коли в 1-му турі групового етапу він розсудив матч проти Нідерландів (2: 3).

Сьогодні, 1 липня, збірна проведе вечірнє тренування на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онести, повідомляє пресслужба УАФ.

Раніше Фокус повідомляв, що форвард Артем Бесєдін більше не зіграє за Україну на Євро-2020 після травми. Орієнтовний термін відновлення Артема Бесєдіна — шість місяців.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні самі футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

Міг опинитися у Франції, забив історичний гол збірної України: хто такий Артем Довбик

Гордість переповнює. 5 висновків з перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020