Старі знайомі: матч Англія — Україна розсудить відомий українцям арбітр
Ця бригада арбітрів уже працювала на матчі 1-го туру Євро-2020 між Україною та Нідерландами.
Стало відомо, хто судитиме матч чвертьфіналу Євро-2020 між Англією та Україною.
Головним арбітром зустрічі призначений німецький суддя Фелікс Брих. Йому допомагатимуть німці Марк Борш і Штефан Лупп.
Четвертим арбітром матчу призначений Карлос дель Серро Гранде, а арбітром системи VAR — Марко Фрітц. Перші асистенти арбітра VAR — Крістіан Дінгерт і Крістіан Гіттельманн і Бастіан Данкерт.
Зазначимо, що Фелікс Брих уже працював на матчі збірної України на Євро-2020, коли в 1-му турі групового етапу він розсудив матч проти Нідерландів (2: 3).
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