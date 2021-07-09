"Душевное спокойствие": Роналду похвастался своей физической формой во время отпуска (фото)

Легендарный португалец отдыхает после насыщенного европейского футбольного сезона, попутно радуя подписчиков обнаженным торсом

Нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает восстанавливаться после насыщенного сезона.

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Легендарный португалец опубликовал в Instagram фото со своего отпуска.

"Душевное спокойствие", – подписал фотографию футболист.

Ранее Фокус сообщал, где продолжит карьеру Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с чемпионата Европы.

Еще несколько дней назад уход Криштиану Роналду из "Ювентуса" казался фактом и в СМИ распространялись слухи о возможном следующем клубе. Однако, по данным Gazzetta dello Sport, переговоры между "Ювентусом" и Криштиану Роналду неожиданно продвинулись в сторону продления сотрудничества.

Агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш предложил туринцам подписать новое соглашение, которое будет рассчитано до 2023 года.

Сборная Португалии, в составе которой звездный нападающий выступал на Евро-2020, вылетела на стадии 1/8 финала от сборной Бельгии (0:1).

Мы сообщали, что Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram. Вместе с тем, что португалец выдал мощный спич после вылета Португалии на Евро-2020.

Ранее Фокус рассказывал, как Роналду "обвалил" капитализацию Coca-Cola на $4 млрд. Криштиану Роналду стал одним из главных ньюзмейкеров Евро-2020: он отказался давать пресс-конференцию перед матчем чемпионата Европы с Венгрией на фоне бутылочек "Кока Колы" — одного из спонсоров Евро 2020.

Напомним, вслед за Роналду за подобной выходкой заметили и полузащитника сборной Франции Поля Погбу. Во время пресс-конференции он убрал в сторону бутылку безалкогольного пива Heineken.