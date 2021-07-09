"Душевний спокій": Роналду похвалився своєю фізичною формою під час відпустки (фото)
Легендарний португалець відпочиває після насиченого європейського футбольного сезону, попутно радуючи підписників оголеним торсом
Нападник збірної Португалії та італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду продовжує відновлюватися після насиченого сезону.
Легендарний португалець опублікував в Instagram фото зі своєї відпустки.
"Душевний спокій", — підписав фотографію футболіст.
Раніше Фокус повідомляв, де продовжить карʼєру Кріштіану Роналду після вильоту збірної Португалії з чемпіонату Європи.
Ще кілька днів тому відхід Кріштіану Роналду з "Ювентуса" здавався фактом і в ЗМІ поширювалися чутки про можливий наступний клуб. Однак, за даними Gazzetta dello Sport, переговори між "Ювентусом" і Кріштіану Роналду несподівано просунулися в бік продовження співпраці.
Агент 36-річного португальця Жорже Мендеш запропонував туринцям підписати нову угоду, яка буде розрахована до 2023 року.
Збірна Португалії, у складі якої зоряний нападник виступав на Євро-2020, вилетіла на стадії 1/8 фіналу від збірної Бельгії (0: 1).
Ми повідомляли, що Кріштіану Роналду очолив рейтинг за вартістю рекламного поста в Instagram. Разом з тим, що португалець видав потужний спіч після вильоту Португалії на Євро-2020.
Раніше Фокус розповідав, як Роналду "обвалив" капіталізацію Coca-Cola на $ 4 млрд. Кріштіану Роналду став одним з головних ньюзмейкерів Євро-2020: він відмовився давати пресконференцію перед матчем чемпіонату Європи з Угорщиною на фоні пляшечок "Кока Коли" — одного зі спонсорів Євро-2020.
Нагадаємо, слідом за Роналду за подібною витівкою помітили і півзахисника збірної Франції Поля Погбу. Під час пресконференції він прибрав у сторону пляшку безалкогольного пива Heineken.