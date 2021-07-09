Форвард сборной Франции перейдет в итальянский топ-клуб — СМИ

Английский "Челси" получит 1 миллион евро за продажу футболиста, а также сможет заработать еще 1 миллион в виде бонусов в случае его успешной игры в новом клубе

Нападающий "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру вскоре станет игроком итальянского "Милана".

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Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения по продаже француза в миланский клуб.

Английский "Челси" получит 1 миллион евро за продажу футболиста, а также сможет заработать еще 1 миллион в виде бонусов в случае его успешной игры в новом клубе.

Оливье Жиру подпишет контракт с "Миланом" до 2023 года. Ожидается, что Жиру присоединится к новой команде уже в начале новой недели.

В прошлом сезоне возрастной нападающий сыграл в 31 матче во всех турнирах и забил 11 мячей.

Ранее Фокус сообщал, что Форвард сборной Украины может перейти в европейский топ-клуб.

Среди крупных трансферов, которые произошли на этой неделе, выделим переход легендарного защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса во французский "ПСЖ".

Другая легенда сборной Франции отказался продлевать контракт с клубом.

Ранее Фокус рассказывал о скандале, который случился в расположении сборной Франции на чемпионате Европы: семьи Мбаппе, Погба и Рабьо и сами игроки поссорились во время матча.

По данным L’Equipe, сборная Франции была плохо готова к чемпионату Европы, футболисты отвлекались на видеоигры и поздно ложились спать, смотря ночные матчи НБА.

Также по данным французской прессы, футболисты скандалили между собой на поле прямо во время матча с Швейцарией — Рабьо выдвинул претензию Полю Погба за недостаточно качественную игру в обороне, а защитник Рафаэль Варан имел претензии по игре Бенджамена Павара.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 произошла сенсация: Франция проиграла Швейцарии в серии пенальти.