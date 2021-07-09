Форвард збірної Франції перейде в італійський топ-клуб — ЗМІ
Англійський "Челсі" отримає 1 мільйон євро за продаж футболіста, а також зможе заробити ще 1 мільйон у вигляді бонусів у разі його успішної гри в новому клубі
Нападник "Челсі" і збірної Франції Олівʼє Жиру незабаром стане гравцем італійського "Мілана".
Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, сторони дійшли згоди щодо продажу француза в міланський клуб.
Англійський "Челсі" отримає 1 мільйон євро за продаж футболіста, а також зможе заробити ще 1 мільйон у вигляді бонусів у разі його успішної гри в новому клубі.
Олівʼє Жиру підпише контракт з "Міланом" до 2023 року. Очікується, що Жиру приєднається до нової команди вже на початку нового тижня.
У минулому сезоні віковий нападник зіграв у 31 матчі у всіх турнірах і забив 11 мʼячів.
Раніше Фокус повідомляв, що Форвард збірної України може перейти в європейський топ-клуб.
Серед великих трансферів, які відбулися на цьому тижні, виділимо перехід легендарного захисника мадридського "Реала" Серхіо Рамоса до французького "ПСЖ".
Інша легенда збірної Франції відмовився продовжувати контракт з клубом.
Раніше Фокус розповідав про скандал, який трапився в розташуванні збірної Франції на чемпіонаті Європи: сімʼї Мбаппе, Погби і Рабйо і самі гравці посварилися під час матчу.
За даними LʼEquipe, збірна Франції була погано готова до чемпіонату Європи, футболісти відволікалися на відеоігри і пізно лягали спати, дивлячись нічні матчі НБА.
Також, за даними французької преси, футболісти скандалили між собою на полі прямо під час матчу з Швейцарією — Рабйо висунув претензію Полю Погбі за недостатньо якісну гру в обороні, а захисник Рафаель Варан мав претензії щодо гри до Бенжамена Павара.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро-2020 сталася сенсація: Франція програла Швейцарії в серії пенальті.