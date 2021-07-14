Отпуск на Мальорке: девушка Роналду опубликовала милые фото

Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии продолжает восстанавливаться после тяжелого футбольного сезона.

Легендарный португальский нападающий набирается сил к новому сезону на испанской Мальорке.

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Девушка Криштиану Джорджина Родригес опубликовала новые фото в Instagram с легендой португальского футбола.

Пара отправилась в путешествие на Мальорку на яхте.

Ранее Фокус рассказывал, что Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020 и сообщал, где продолжит карьеру Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с чемпионата Европы.

Еще пару недель назад уход Криштиану Роналду из "Ювентуса" казался фактом и в СМИ распространялись слухи о возможном следующем клубе. Однако, по данным Gazzetta dello Sport, переговоры между "Ювентусом" и Криштиану Роналду неожиданно продвинулись в сторону продления сотрудничества.

Сборная Португалии, в составе которой звездный нападающий выступал на Евро-2020, вылетела на стадии 1/8 финала от сборной Бельгии (0:1). Роналду и компания нанесли по воротам соперника более 20 ударов, но так и не смола забить хотя бы один мяч.

Мы сообщали, что Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram. 36-летний Роналду зарабатывает в Instagram более 40 миллионов долларов в год, что больше, чем его зарплата в качестве игрока итальянского клуба "Ювентус". У Роналду 313 миллионов подписчиков в Instagram.

Ранее Фокус рассказывал, как Роналду "обвалил" капитализацию Coca-Cola на $4 млрд. Криштиану Роналду стал одним из главных ньюзмейкеров Евро-2020: он отказался давать пресс-конференцию перед матчем чемпионата Европы с Венгрией на фоне бутылочек "Кока Колы" — одного из спонсоров Евро 2020.

Напомним, вслед за Роналду за подобной выходкой заметили и полузащитника сборной Франции Поля Погба. Во время пресс-конференции он убрал в сторону бутылку безалкогольного пива Heineken.