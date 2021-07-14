Відпустка на Мальорці: дівчина Роналду опублікувала милі фото

Лідер "Ювентуса" і збірної Португалії продовжує відновлюватися після важкого футбольного сезону.

Легендарний португальський нападник набирається сил до нового сезону на іспанській Мальорці.

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Дівчина Кріштіану Джорджина Родрігес опублікувала нові фото в Instagram з легендою португальського футболу.

Пара відправилася в подорож на Мальорку на яхті.

Раніше Фокус розповідав, що Роналду став найкращим бомбардиром Євро-2020 і повідомляв, де продовжить карʼєру Кріштіану Роналду після вильоту збірної Португалії з чемпіонату Європи.

Ще кілька тижнів тому відхід Кріштіану Роналду з "Ювентуса" здавався фактом і в ЗМІ поширювалися чутки про можливий наступний клуб. Однак, за даними Gazzetta dello Sport, переговори між "Ювентусом" і Кріштіану Роналду несподівано просунулися в бік продовження співпраці.

Збірна Португалії, у складі якої зірковий нападник виступав на Євро-2020, вилетіла на стадії 1/8 фіналу від збірної Бельгії (0: 1). Роналду і компанія відправляли у ворота суперника понад 20 ударів, але так і не змогли забити хоча б один мʼяч.

Ми повідомляли, що Кріштіану Роналду очолив рейтинг за вартістю рекламного поста в Instagram. 36-річний Роналду заробляє в Instagram понад 40 мільйонів доларів на рік, що більше, ніж його зарплата в ролі гравця італійського клубу "Ювентус". У Роналду 313 мільйонів підписників в Instagram.

Раніше Фокус розповідав, як Роналду "обвалив" капіталізацію Coca-Cola на $ 4 млрд. Кріштіану Роналду став одним з головних ньюзмейкерів Євро-2020: він відмовився давати пресконференцію перед матчем чемпіонату Європи з Угорщиною на фоні пляшечок "Кока Коли" — одного зі спонсорів Євро-2020.

Нагадаємо, слідом за Роналду за подібною витівкою помітили і півзахисника збірної Франції Поля Погбу. Під час пресконференції він прибрав у сторону пляшку безалкогольного пива Heineken.