Пора браться за работу: Роналду вернулся в "Ювентус" после отпуска

Португалец планирует начать сезон в итальянском клубе, вопреки слухам о возможном уходе

Официальные социальные сети "Ювентуса" сообщают, что нападающий и лидер команды Криштиану Роналду прибыл в расположение команды, где начнет подготовку к старту нового сезона чемпионата.

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Известно, что после прибытия португальца в стан туринского коллектива, он прошел все необходимые медицинские тесты, после чего приступил к работе с основной группой футболистов.

Последние недели Роналду провел в отпуске на своей яхте около острова Мальорка вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес, чем активно делился в своих социальных сетях.

Напомним, действующий контракт Криштиану с "Ювентусом" рассчитан до лета следующего года, и стороны все еще не приступили к обсуждению нового договора.

Ранее СМИ писали, что португалец в скором времени может сменить клубную прописку. Пресса называла варианты с возвращением в Испанию, Англию или же переходом в одну из команд МЛС,

В "Ювентусе" Роналду будет вновь работать с Массимилиано Аллегри, который вернулся в клуб. Ранее экс-менеджер туринцев Маурицио Сарри высказал свое мнение о работе со звездным португальцем.

Ранее Фокус рассказывал, что Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020 и сообщал, где продолжит карьеру Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с чемпионата Европы.

Ранее Фокус рассказывал, как Роналду "обвалил" капитализацию Coca-Cola на $4 млрд. Криштиану Роналду стал одним из главных ньюзмейкеров Евро-2020: он отказался давать пресс-конференцию перед матчем чемпионата Европы с Венгрией на фоне бутылочек "Кока Колы" — одного из спонсоров Евро 2020.