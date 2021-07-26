Час братися за роботу: Роналду повернувся в "Ювентус" після відпустки

Португалець планує почати сезон в італійському клубі, усупереч чуткам про можливий відхід

Офіційні соціальні мережі "Ювентуса" повідомляють, що нападник і лідер команди Кріштіану Роналду прибув в розташування команди, де почне підготовку до старту нового сезону чемпіонату.

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Відомо, що після прибуття португальця в стан туринського колективу, він пройшов усі необхідні медичні тести, після чого приступив до роботи з основною групою футболістів.

Останні тижні Роналду провів у відпустці на своїй яхті біля острова Мальорка разом зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес, чим активно ділився у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, чинний контракт Кріштіану з "Ювентусом" розрахований до літа наступного року, і сторони все ще не приступили до обговорення нового договору.

Раніше ЗМІ писали, що португалець незабаром може змінити клубну прописку. Преса називала варіанти з поверненням до Іспанії, Англії або ж переходом в одну з команд МЛС.

У "Ювентусі" Роналду буде знову працювати з Массіміліано Аллегрі, який повернувся в клуб. Раніше ексменеджер туринців Мауріціо Саррі висловив свою думка про роботу із зірковим португальцем.

Раніше Фокус розповідав, що Роналду став найкращим бомбардиром Євро-2020 і повідомляв, де продовжить кар'єру Кріштіану Роналду після вильоту збірної Португалії з чемпіонату Європи.

Раніше Фокус розповідав, як Роналду "обвалив" капіталізацію Coca-Cola на $4 млрд. Кріштіану Роналду став одним з головних ньюзмейкерів Євро-2020: він відмовився давати пресконференцію перед матчем чемпіонату Європи з Угорщиною на фоні пляшечок "Кока Коли" — одного зі спонсорів Євро-2020.