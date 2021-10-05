"Динамо" продлило контракт с двумя лидерами

Чемпион Украины заключил долгосрочные соглашения с двумя ключевыми футболистами команды

Футольный клуб "Динамо" Киев объявил о пролонгации контрактов с двумя футболистами. Подписи под новыми трудовыми соглашениями поставили вратарь Георгий Бущан и защитник Илья Забарный.

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Оба футболиста подписали контракты сроком на пять лет.

Георгий Бущан пришел в "Динамо" в 2008 году, а впервые был включен в заявку команды в 2011-м, а дебютировал за первую команду 20 августа 2017 года в матче против каменской "Стали". Вместе с тем, Бущан — основной вратарь сборной Украины, в составе которой провел 5 матчей на Евро-2020.

Что касается Забарного, то он воспитанник академии "Динамо" и впервые сыграл за главную команду в 2020 году, в возрасте 18 лет. Илья Забарный дебютировал за национальную сборную Украины и в Лиге чемпионов. Молодой защитник уже привлек к себе внимание европейских топ-клубов: весной СМИ писали об интересе к его персоне со стороны лондонского "Челси".

Кроме того, Илья Забарный включен в топ-100 самых талантливых молодых футболистов Европы. Кроме него в список включен и голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин. После этого организаторы отсеяли еще 60 футболистов и Забарный остался в списке вместе с еще одним представителем "Шахтера" — Михаилом Мудриком.

Напомним, что в минувшее воскресенье в 10-м туре чемпионата Украины "Динамо" принимало "Шахтер". Встреча двух грандов украинского завершилась вничью со счетом 0:0.

После матча главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби отметил, что видел на поле только свою команду, обвинив "Динамо" в слабой игре.

Двумя неделями ранее "горняки" разгромили киевлян со счетом 3:0 в матче за Суперкубок Украины — дубль оформил нападающий Лассина Траоре, еще один гол в свой актив добавил Алан Патрик.