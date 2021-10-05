"Динамо" продовжило контракт із двома лідерами

Чемпіон України уклав довгострокові угоди з двома ключовими футболістами команди.

Футольний клуб "Динамо" Київ оголосив про пролонгацію контрактів із двома футболістами. Підписи під новими трудовими угодами поставили воротар Георгій Бущан і захисник Ілля Забарний.

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Обидва футболісти підписали контракти терміном на п'ять років.

Георгій Бущан прийшов у "Динамо" в 2008 році, а вперше був доданий у заявку команди в 2011-му, а дебютував за першу команду 20 серпня 2017 року матчі проти кам'янської "Сталі". Разом із тим, Бущан — основний воротар збірної України, у складі якої провів 5 матчів на Євро-2020.

Що стосується Забарного, то він вихованець академії "Динамо" й уперше зіграв за головну команду в 2020 році, у віці 18 років. Ілля Забарний дебютував за національну збірну України і в Лізі чемпіонів. Молодий захисник вже привернув до себе увагу європейських топклубів: навесні ЗМІ писали про інтерес до його персони з боку лондонського "Челсі".

Крім того, Ілля Забарний доданий у топ-100 найбільш талановитих молодих футболістів Європи. Крім нього до списку внесений і голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін. Після цього організатори відсіяли ще 60 футболістів і Забарний залишився в списку разом зі ще одним представником "Шахтаря" — Михайлом Мудриком.

Нагадаємо, що в минулу неділю в 10-му турі чемпіонату України "Динамо" приймало "Шахтар". Зустріч двох грандів українського завершилася внічию з рахунком 0:0.

Після матчу головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі зазначив, що бачив на полі тільки свою команду, звинувативши "Динамо" в слабкій грі.

Двома тижнями раніше "гірники" розгромили киян із рахунком 3:0 у матчі за Суперкубок України — дубль оформив нападник Ласіна Траоре, ще один гол до свого активу додав Алан Патрік.