Усик против Кличко: промоутер боксера ответил, возможен ли поединок (видео)

Промоутер Александра Усика говорит, что боксер не собирается уходить на пенсию, а его дальнейшие планы будут зависеть от поединка Паркер — Дюбуа.

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Чемпионский поединок Усика и Кличко может состояться, если Владимир решит вернуться на ринг. Об этом Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика, рассказал в интервью talkSPORT Boxing.

Промоутер Александра Усика говорит, что боксер не готов уходить из спорта. На видео с 00:58.

"Мы слышали от медиа, что Владимир Кличко имеет желание стать самым возрастным чемпионом мира по тяжелому весу в истории, побив рекорд другой легенды — Джорджа Формана (ред. — американский боксер, самый возрастной чемпион мира в тяжелом весе, получил титул в 45 лет). Решения еще нет, это просто мечта, мысли, возможно, планы, но это также возможность и вероятность", — сказал Красюк.

По его словам, о таких планах он слышал от Турки Аль аш-Шейха — главы Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений.

Промоутер также отметил, что боксер не готов завершать карьеру. Дальнейшие планы Усика будут зависеть от результата боя Джозеф Паркер — Даниэль Дюбуа.

Напомним, 2 февраля СМИ сообщали, что менеджер Александра Усика Эгис Климас назвал вероятного соперника украинского боксера, с которым он может выйти на ринг в следующий раз.

21 января промоутер Владимира Кличко Том Леффлер назвал условие, при котором легенда мирового бокса может вернуться на ринг.

18 января журналисты издания ESPN писали, что Усик может завершить карьеру в этом году, потому что ему "больше нечего доказывать".

18 декабря в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" Владимир Кличко говорил, что не видит смысла выходить когда-то на бой с Усиком, потому что в поединке двух украинцев не будет победителей, а будут только проигравшие.