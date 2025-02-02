Усик проти Кличка: промоутер боксера відповів, чи можливий двобій (відео)

Промоутер Олександра Усика каже, що боксер не збирається йти на пенсію, а його подальші плани залежатимуть від поєдинку Паркер — Дюбуа.

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Чемпіонський двобій Усика й Кличка може відбутися, якщо Володимир вирішить повернутися на ринг. Про це Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика, розповів в інтерв'ю talkSPORT Boxing.

Промоутер Олександра Усика говорить, що боксер не готовий іти зі спорту. На відео з 00:58.

"Ми чули від медіа, що Володимир Кличко має бажання стати найстаршим чемпіоном світу з важкої ваги в історії, побивши рекорд іншої легенди — Джорджа Формана (ред. — американський боксер, найстарший чемпіон світу у важкій вазі, здобув титул у 45 років). Рішення ще немає, це просто мрія, думки, можливо, плани, але це також можливість і ймовірність", — сказав Красюк.

За його словами, про такі плани він чув від Туркі Аль аш-Шейха — голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг.

Промоутер також зазначив, що боксер не готовий завершувати кар'єру. Подальші плани Усика залежатимуть від результату бою Джозеф Паркер — Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, 2 лютого ЗМІ повідомляли, що менеджер Олександра Усика Егіс Клімас назвав ймовірного суперника українського боксера, з яким він може вийти на ринг наступного разу.

21 січня промоутер Володимира Кличка Том Леффлер назвав умову, за якої легенда світового боксу може повернутися на ринг.

18 січня журналісти видання ESPN писали, що Усик може завершити кар'єру цього року, бо йому "більше немає що доводити".

18 грудня в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" Володимир Кличко говорив, що не бачить сенсу виходити колись на бій з Усиком, бо в поєдинку двох українців не буде переможців, а будуть тільки ті, хто програв.