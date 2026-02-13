"Война забрала их жизни": в сети распространяется трогательный ролик в поддержку Гераскевича (видео)

В сети появилось трогательное видео в поддержку украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который во время международных соревнований отказался снимать "Шлем памяти". Ролик создала основательница AI-агентства Виктория Ющенко и опубликовала его на своей странице в Instagram.

На своей странице в Instagram Виктория Ющенко показала видео, посвященное украинским спортсменам, которые погибли в результате российской агрессии. В ролике они символически касаются "Шлема памяти", который Гераскевич не снимал во время соревнований и продемонстрировал память и уважение к погибшим.

Среди спортсменов, представленных в видео, — фехтовальщик Федор Епифанов, дзюдоистка Виктория Ивашко, боксер Максим Галиничев, стрелок Алексей Хабаров, балерина Малия Лебедь, велогонщик Андрей Куценко, прыгун в воду Никита Кузьбенко, участник Игр Непокоренных Тарас Шпук, хоккеист Алексей Логинов, спортивная танцовщица Дарья Курдель, легкоатлет Владимир Андрощук, кикбоксерка Карина Бахур, легкоатлетка Екатерина Троян, борец греко-римского стиля Андрей Яременко и гимнастка Екатерина Дяченко.

"Шлем памяти — это не жест. Это не провокация. Это факт. Факт того, что украинские спортсмены никогда не вернутся на арену, потому что война унесла их жизни. Владислав Гераскевич выходит на старт с этой памятью — не против кого-то, а за право называть вещи своими именами. Когда спортивный мир колеблется, уместно ли вспоминать погибших, дело уже не в правилах. Это — о ценностях. Украина платит самую высокую цену. И мы не снимем памяти о своих", — отметила в описании к видео, созданного с помощью искусственного интеллекта, Виктория Ющенко.

МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича: что об этом известно

Напомним, что 12 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован МОК на зимних Олимпийских играх в Милане из-за шлема с портретами погибших украинских спортсменов. В частности, комитет сослался на Правило 50.2 Олимпийской хартии, и согласно ему, спортсмены не могут делать никаких политических заявлений на поле игры или подиумах.

Зато украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает свою дисквалификацию с зимней Олимпиады-2026 из-за "шлема памяти" неоправданной. По его словам, он не нарушал никаких правил. Более того, во время разговора спортсмены увидел в словах президента МОК "сомнения" относительно поддержки Украины.

На это событие также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и отметил, что МОК не может считать чествование погибших спортсменов нарушением принципов олимпизма, справедливости и мира. В этот же день он предоставил атлету орден "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм".

Кроме того, юрист и общественный деятель Евгений Пронин подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу украинского спортсмена Владислава Гераскевича. Как известно, суд должен был состояться 13 февраля в 10:00 в Милане.