"Війна забрала їхні життя": у мережі шириться зворушливий ролик на підтримку Гераскевича (відео)

У мережі з’явилося зворушливе відео на підтримку українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який під час міжнародних змагань відмовився знімати "Шолом пам’яті". Ролик створила засновниця AI-агенції Вікторія Ющенко та опублікувала його на своїй сторінці в Instagram.

На своїй сторінці в Instagram Вікторія Ющенко показала відео, присвячене українським спортсменам, які загинули внаслідок російської агресії. У ролику вони символічно торкаються "Шолома пам’яті", який Гераскевич не знімав під час змагань та продемонстрував пам’ять та повагу до загиблих.

Серед спортсменів, представлених у відео, — фехтувальник Федір Єпіфанов, дзюдоїстка Вікторія Івашко, боксер Максим Галінічев, стрілець Олексій Хабаров, балерина Малія Лебідь, велогонщик Андрій Куценко, стрибун у воду Микита Кузьбенко, учасник Ігор Нескорених Тарас Шпук, хокеїст Олексій Логінов, спортивна танцівниця Дар’я Курдель, легкоатлет Володимир Андрощук, кікбоксерка Карина Бахур, легкоатлетка Катерина Троян, борець греко-римського стилю Андрій Яременко та гімнастка Катерина Дяченко.

Відео дня

"Шолом пам’яті — це не жест. Це не провокація. Це факт. Факт того, що українські спортсмени ніколи не повернуться на арену, бо війна забрала їхні життя. Владислав Гераскевич виходить на старт із цією пам’яттю — не проти когось, а за право називати речі своїми іменами. Коли спортивний світ вагається, чи доречно згадувати загиблих, справа вже не в правилах. Це — про цінності. Україна платить найвищу ціну. І ми не знімемо пам’яті про своїх", — зазначила у описі до відео, створеного за допомогою штучного інтелекту, Вікторія Ющенко.

МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича: що про це відомо

Нагадаємо, що 12 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований МОК на зимових Олімпійських іграх у Мілані через шолом із портретами загиблих українських спортсменів. Зокрема, комітет послався на Правило 50.2 Олімпійської хартії, і згідно з ним, спортсмени не можуть робити жодних політичних заяв на полі гри чи подіумах.

Натомість український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає свою дискваліфікацію з зимової Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті" невиправданою. За його словами, він не порушував жодних правил. Ба більше, під час розмови спортсмени побачив у словах президентки МОК "сумніви" щодо підтримки України.

На цю подію також відреагував президент України Володимир Зеленський та зауважив, що МОК не може вважати вшанування загиблих спортсменів порушенням принципів олімпізму, справедливості та миру. Цього ж дня він надав атлету орден "за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм".

Крмі того, юрист та громадський діяч Євген Пронін подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі українського спортсмена Владислава Гераскевича. Як відомо, суд мав відбутися 13 лютого о 10:00 в Мілані.